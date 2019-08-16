Цитата: abaika95:

Дракон, Электрон чтож молчите то?) почему за древнюю тевтонскую крепость Кенегсберг ниче не пишите?) переименовали в честь партийного вождя теперь коренным куда девать?





Почему они что-то должны говорить? Пример некорректен.

Кенигсберг принадлежал Пруссии,государству, ликвидированному в 1947 году указом Контрольного совета оккупационных войск. Все коренные жители были выселены, даже тем, кто помогал в восстановлении города было отказано в советском гражданстве и впоследствии они были депортированы в Германию. Вместо них в город были переселены советские граждане.

А имели право! Победителей не судят!

А в отношении Казани, в чём переименование? По-русски КАЗАНЬ, по-татарски КАЗАН. Это ведь не равнозначно- Семипалатинск - Семей.