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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4630
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как аэропорт заработает.
Москва. Ленин.
такие планы.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4630
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смотрю, 140 лет никто и не отмечал?
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


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Сообщений: 6814
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.08.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Прими нас, как неизбежную данность.

В свете последних событий, я сделал для себя один неутешительный вывод - я очень плохой, грубый и не тактичный человек. Поэтому приношу свои искренние извинения всем, чью тонкую ранимую душевную организацию я нарушил. :lol:
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1119
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Поэтому приношу свои искренние извинения всем, чью тонкую ранимую душевную организацию я нарушил.


Походу, Виталий ваши извинения принял, он ранее отмечал, что мутный тип, забрал и.т.д. Смотрю вчера отмечает, что по телефону разговаривал с ОМ, адекватный, говорит человек.
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6814
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.08.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
что мутный тип, забрал

Видимо я что то отмутил и отдал. Хотя, " тут помню, там не помню" :lol: может Витал напомнит.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2480
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

А ты как отец Фёдор. Тот тоже мог кричать в ответ: "Сам дурак!". Хотя кому я это говорю. Ведь ты даже представления не имеешь, о ком я написал.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1119
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Видимо я что то отмутил и отдал. Хотя, " тут помню, там не помню" может Витал напомнит.


Нее, думаю, что не стоит прошлое ворошить. Он простой парень, больше ничего не забирай. простил видать обиду, вы были с его слов ранее мутным, но в настоящее время стали адекватным, всякое бывает.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2480
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А ещё лучше, брось нас,имбицилов

Что ж Вы на себя наговариваете?! Зачем причисляете к неадекватам?! У Вас очень даже трезвый взгляд на жизнь, Вы отдаёте отчёт своим словам и не несёте пургу, как некоторые.Не пытаетесь учить жизни, в которой ничего не соображаете(от слова "совсем"). Не рассказываете мне, как я должен быть благодарен Правительству той страны, где я живу. За это Вам огромное спасибо!
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6814
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.08.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
больше ничего не забирай.

Вот клянусь своей шапка, ничего не забирал. Витал придёт и рассудит.
ЗЫ: Без прошлого, нет настоящего.
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6814
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.08.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Хотя кому я это говорю.

Вот правильно и не говори :lol: тебе же будет легче и нервная система целей.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2480
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочется спросить у Унтера Пришибеева - а к такому как относиться? И кто в данной ситуации прав?https://zona.media/article/2019/08/18/ivan-ulyanov
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4630
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из палаты номер шесть сбежали.
Больные.
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Ответить Новый топик
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