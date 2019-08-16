Цитата: Kairat stayer:

Далеко зачем ходить у нас в Амангельдинском и Жангельдинском районах почти 99% населения казахи, а школы на русском обучения функционируют, правда в последний раз там был в 2010 году.



Наверное давно Вы там не были. Нынче там специалисты, которые хорошо говорят на русском - большая редкость. Часто несколько человек общаются с тобой через одного специалиста-переводчика. В последнее время это становится актуальным и для Аркалыка (хотя казалось бы бывший областной центр и русскоязычных еще пока много).



Также с Актау, Атырау, Шымкентом. Если с кем-то созваниваешься, то часто вообще не можем понять друг друга, потому что собеседник по русски вообще не говорит, а я плох в казахском.



Скорее всего лет через 10 будет понимание, что снова необходимо учить русский. Хотя бы потому, что открываются филиалы российских и зарубежных фирм, вряд ли они будут нанимать отдельных переводчиков в штат, опять же ЕАЭС и страны СНГ, общение внутри этих образований идет на русском. Так что даже при тотальном знании всеми жителями Казахстана казахского языка в цене всё равно будут люди, которые знают русский язык.



Да и нельзя такую большую страну под одну гребенку грести. В каких-то регионах русский был и будет лингва франка. А меры часто принимаются абсурдные. Сделали 50% эфира "Русского радио" на казахском языке или в Кустанайской области, где большинство - русскоязычные, с дорожных указателей убрали названия на русском. Очень надеюсь, что последнее сделано не намеренно, а просто не подумали об удобстве жителей области и водителях транзитного транспорта из России, Украины, Белоруссии. Но факт есть: таблички теперь только на латинице.