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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36492
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Среди всех регионов только у четырех наблюдается положительное сальдо миграции, это Мангистауская и Алматинская области, Шымкент и Туркестанская область. Из Костанайской области уехали 2,7 тысячи человек против 425 человек, прибывших в регион.
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§ Kairat stayer
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1119
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Он видимо хотел сказать, что они нас не коснутся. Ашипся с кем не бывает.


В Турции проблем-же нет, изначально на латинице, Азербайджан более-менее без особых трудностей перешел, отмечают в Узбекистане проблемы есть. Тем более у Валентина в ветке отмечал, чтобы мы казахоязычные перешли без особых проблем. Возможно не правильно понял, отмечал-же ранее школу на казахском языке оканчивал, в 1983 году п.Тимофеевка Семиозерного района, далее на русском языке учился, потому что, на казахском языке обучения учебных заведении в Кустанае не было. Разве не нарушались мои права? В настоящее время пожалуйста, кто хочет на русском языке обучается, кто хочет на казахском.
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§ Kairat stayer
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1119
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Упс, так значит Таноми права? Кайрат, я был о тебе более лучшего мнения.


Нет не согласен, я до С.В.Лаврова говорил Валентину, что касается нас казахоязычных, можете там посмотреть в его ветке.
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* Обликоморале
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6814
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.08.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
на казахском языке обучения учебных заведении в Кустанае не было

Как не было, а интернат И. Алтынсарина. Я знаю, там городские учились.
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§ Kairat stayer
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1119
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Кайрат, я был о тебе более лучшего мнения.


Мы не спорим и людей не обсуждаем, просто высказываем свои мнения, дискуссия, по тем или иным вопросам.
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§ Kairat stayer
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1119
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Как не было, а интернат И. Алтынсарина. Я знаю, там городские учились.


Техникумы и высшие учебные заведения, учился в индустриально-педагогическом, далее на спортфаке и СХИ.
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§ таноми52
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
таноми52


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Сообщений: 900
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.08.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Но это ваш "ящик Пандоры" по любому коснётся и нас.



Вот представьте: Казахстан полностью перешёл на латиницу. Дети, молодёжь читают только на латинице. Вместе с тем, история, достижения, этапы становления Казахстана отражены в огромном пласте источников информации на кириллице. Но это не будет востребовано и усвоено. Усваивать молодёжь будет уже новые мифы, написанные всякими Айдосами и Умаровыми про "оккупацию и колонизацию". Хороший ход с латиницей - воспитать новое поколение по типу украинцев, сворачивающих шеи памятникам Ленину, который стоял у основания их государственности. И Советской власти, которая значительно прирастила территорию этого государства.
Это из ящика Пандоры...
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§ Kairat stayer
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1119
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Как не было, а интернат И. Алтынсарина. Я знаю, там городские учились.


Возможно учились городские, в основном в интернате проживали и обучались дети из районов, средняя школа-же.
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§ Тот самый
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 167
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Далеко зачем ходить у нас в Амангельдинском и Жангельдинском районах почти 99% населения казахи, а школы на русском обучения функционируют, правда в последний раз там был в 2010 году.


Наверное давно Вы там не были. Нынче там специалисты, которые хорошо говорят на русском - большая редкость. Часто несколько человек общаются с тобой через одного специалиста-переводчика. В последнее время это становится актуальным и для Аркалыка (хотя казалось бы бывший областной центр и русскоязычных еще пока много).

Также с Актау, Атырау, Шымкентом. Если с кем-то созваниваешься, то часто вообще не можем понять друг друга, потому что собеседник по русски вообще не говорит, а я плох в казахском.

Скорее всего лет через 10 будет понимание, что снова необходимо учить русский. Хотя бы потому, что открываются филиалы российских и зарубежных фирм, вряд ли они будут нанимать отдельных переводчиков в штат, опять же ЕАЭС и страны СНГ, общение внутри этих образований идет на русском. Так что даже при тотальном знании всеми жителями Казахстана казахского языка в цене всё равно будут люди, которые знают русский язык.

Да и нельзя такую большую страну под одну гребенку грести. В каких-то регионах русский был и будет лингва франка. А меры часто принимаются абсурдные. Сделали 50% эфира "Русского радио" на казахском языке или в Кустанайской области, где большинство - русскоязычные, с дорожных указателей убрали названия на русском. Очень надеюсь, что последнее сделано не намеренно, а просто не подумали об удобстве жителей области и водителях транзитного транспорта из России, Украины, Белоруссии. Но факт есть: таблички теперь только на латинице.
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* Victor Yang
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11878
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.08.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Будьте так добры, объясните мне, пожалуйста - какое отношение имеют казахи к наименованиям посёлков и городов, которые возвели переселенцы еёв 19-ом веке?!Не будем далеко ходить - Кустанай

Ты тут чутка не в ту сторону загнул. Костанай (со специфической К) - именно казахское название. Кустанай - адаптация этого названия на русском. Вот с Петропавловском и Павлодаром - будут уже вопросы.
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* Ваш земляк
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2480
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Согласен, с Кустанаем ошибочка вышла. Но ведь даже в царской России город назвали сначала Новониколаевском, а уж потом дали казахское название. Ну а как быть с Семипалатинском?Ну а сейчас приезжают переселенцы из Тургая в посёлки, основанные украинцами, немцами и русскими, и переименовывают их на свой лад. Разве это нормально?!Вот постройте своё и называйте как хотите и в честь кого угодно!Ведь и это - один из множества факторов, влияющих на отток граждан!
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* Обликоморале
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6814
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.08.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
можете там посмотреть в его ветке.

Посмотреть может и можно, но там такой пласт перелопатить надо. Изволь уж, как ты это обычно делаешь "пальцем ткни".
Цитата:
Kairat stayer:
просто высказываем свои мнения

Вот я и высказал своё...там так и сказано " был лучше мнения"
:lol:
Цитата:
Kairat stayer:
Возможно учились городские

На твое возможно - я знаю. У меня там друг и сосед учился.
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