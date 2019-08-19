Ваш земляк Флуд и оффтопик (часть 4) #2198





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2480

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:51 Цитата: таноми52:

А ещё лучше, брось нас,имбицилов

Что ж Вы на себя наговариваете?! Зачем причисляете к неадекватам?! У Вас очень даже трезвый взгляд на жизнь, Вы отдаёте отчёт своим словам и не несёте пургу, как некоторые.Не пытаетесь учить жизни, в которой ничего не соображаете(от слова "совсем"). Не рассказываете мне, как я должен быть благодарен Правительству той страны, где я живу. За это Вам огромное спасибо!