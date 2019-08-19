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≡ Участники мотопробега "Единая история" возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Участники мотопробега "Единая история" возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36492
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.08.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера в Костанай прибыла группа байкеров из Екатеринбурга. Мотопробег «Единая история», организованный клубом «Черные ножи», посвящен 75-летию Победы. Длина маршрута — 5 200 км. После Костаная байкеры остановятся еще в восьми городах Казахстана, конечным пунктом пробега станет Алматы.
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§ abaika95
Re: Участники мотопробега "Единая история" возложили...
abaika95


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Сообщений: 258
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну-ка кто в мотоциклах разбирается, на каких байках они приехали?)
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