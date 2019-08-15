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≡ Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня...		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36490
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.19 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня рождения города казахстанских и зарубежных певцов. И каждый год часть костанайцев недовольна этим выбором. Должны ли власти советоваться с горожанами при выборе «звезд»?
Результаты опроса

§ abaika95
Re: Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 256
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Может кто подскажет из нового

Артур Пирожков играет из каждых "рожков")
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* Обликоморале
Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6809
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.08.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Артур Пирожков



Это и вправду лучшее, что я слышал за последние 30 лет. 8-)
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