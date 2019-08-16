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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36490
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Среди всех регионов только у четырех наблюдается положительное сальдо миграции, это Мангистауская и Алматинская области, Шымкент и Туркестанская область. Из Костанайской области уехали 2,7 тысячи человек против 425 человек, прибывших в регион.
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§ Kairat stayer
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1112
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А если мне не нравится, как меняют славянские названия на казахские и я говорю об этом - это вмешательство или ещё нет?!


Вы-же не представитель МИД, наши внутренние дела, по переименованиям будут решать в рамках правового поля граждане проживающие здесь, вот латиницу не стоит критиковать, С.В. Лавров сказал, что это дело сугубо казахоязычных, русскоязычных не касается.
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§ Валентин
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7562
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.08.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
вот латиницу не стоит критиковать, С.В. Лавров сказал, что это дело сугубо казахоязычных, русскоязычных не касается.


Здесь нужно цитировать:

Цитата:

При этом, обратил внимание Лавров, в Казахстане принимаются решения, которые, в частности, предусматривают переход казахского языка на латиницу.

"Это решение наших казахских друзей. Мы не видим каких-либо решений, которые будут ущемлять русский язык, ущемлять права русскоязычного населения Казахстана", - указал глава российского внешнеполитического ведомства.

"По крайней мере, эти вопросы находятся постоянно у нас на контроле", - сказал Лавров, отметив, что где бы ни находились российские соотечественники, Москва стремится обеспечить их права и интересы.

"Эти вопросы на повестке дня и с Казахстаном, и со всеми другими странами, включая не только пространство СНГ, но и страны Европы, Америки, другие регионы, где проживают наши соотечественники, и они являются приоритетом номер один", - резюмировал он.


Не затруднит ли показать, где здесь говорится про "русскоязычных не касается"?
Благодарю заранее.
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* Обликоморале
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6809
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.08.19 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
вот латиницу не стоит критиковать

Это да, ваш ящик Пандоры.
Цитата:
Kairat stayer:
по переименованиям будут решать в рамках правового поля граждане проживающие здесь

Не видно этого правового поля, только масепусенькие участки для особо приближенных.
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§ Ваш земляк
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2477
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Отчёт о деятельности BBG(агентство, которое финансирует "Радио Свобода", "Голос Америки" и прочих) в 2017 году указано, что Дождь, РБК и Эхо аффилированы с ним и финансируются США. Указаны выделенные суммы.. На 34-й странице.. bbg.gov/wp-content/media/2011/12/FY-2017-Budget-Submission.pdf

Маладэц тэбэ! Вот только я не знаю, как быть с тем, что"Эхо Москвы" принадлежит Газпрому.Который вполне себе государственная компания. Выходит, государственные компании, принадлежащие России, финансируются из-за рубежа?! Ты сделал мой день! Пеши исчо!
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§ Ваш земляк
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2477
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Будьте так добры, объясните мне, пожалуйста - какое отношение имеют казахи к наименованиям посёлков и городов, которые возвели переселенцы еёв 19-ом веке?!Не будем далеко ходить - Кустанай.Если сумеете внятно и с привлечением научного обоснования - клянусь, что больше никогда не подниму вопроса о переименованиях!Или, как писал Сайлау Курманов - слишком много у нас славянских названий на карте.Это раздражает? Так я вам скажу - на карте Германии, по крайней мере в восточной её части, вообще половина названий имеют славянские корни! Но они почему-то не бросились всё переименовывать. Или они глупее казахов?А ещё Сайлау возмущался, что среди пацанят-картингистов не было ни одного казаха, сплошь европейские лица. Пока такие слова будут звучать - не остановите вы отъезд казахстанцев!
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§ Kairat stayer
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1112
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:


Александр, сколько раз можно повторять, будут решать граждане проживающие, в тех или иных населённых пунктах, в рамках правового поля.
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* Обликоморале
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6809
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.08.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ты сделал мой день!

Я за тебя рад.Цитата:

Ваш земляк:
что"Эхо Москвы" принадлежит Газпрому.

Радиостанция организована в форме закрытого акционерного общества.
66 % акций у Газпрома,34 % поделены между журналистами радиостанции, из них 18 %принадлежат лично Алексею Венедиктову.
И далее
Алексей Венедиктов, главный редактор «Эха Москвы»:
Газпром не вмешивается в редакционную политику «Эха Москвы». Что касается финансирования Газпромом «Эха» — то я и как главный редактор, и акционер об этом не уведомлен.
Та что сначала разберись в вопросе принадлежит и финансируется, потом сам пышы есчо. :lol:
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§ Kairat stayer
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1112
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Не затруднит ли показать, где здесь говорится про "русскоязычных не касается"?


Вот кофевар, до слов докопался, прошу прошения Уважаемый Валентин! Так он ещё говорил, что переход на латиницу является суверенным решением Республики Казахстан."Это суверенное решение Казахстана, его руководства. Если оно почувствовало, что это в интересах казахстанского народа, мы не можем здесь делать никаких комментариев.

Если нет комментариев, значит внутренние дела суверенного государства и русскоязычных не касается, как отмечено, русский язык не ущемляется, будет функционировать как прежде.
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§ abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 256
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Так я вам скажу - на карте Германии, по крайней мере в восточной её части, вообще половина названий имеют славянские корни!

И Кенигсберг-Калининград ?) и татарский город Казан которая для Русских переименована в Казань ? ) щас если капнуть ветка очень сильно разрастется)
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