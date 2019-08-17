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§ NG.kz
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36490
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мнения экономических обозревателей, представителей профсоюзов и бизнеса, которых непосредственно затронут выплаты дополнительных 5% от зарплаты каждого сотрудника. Свою позицию объяснили и представители ЕНПФ.
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* Обликоморале
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6809
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.19 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Скажу честно - в свете последних решений стал работать неофициально. Не плачу налоги и не собираюсь.

Что и требовалось доказать. :lol: В этом вся "мыздесьвласть"
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§ Vital
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7901
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.08.19 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А небоишься что тебе продавщицы хозяйство в одном месте оторвут?))
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* Обликоморале
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6809
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.19 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А небоишься что тебе продавщицы хозяйство в одном месте оторвут?))

А чего ему боятся? Судя по всему Добринцофф хороший "хозяин" и з\п у него достойная в отличии от большинства работодателей. За такое место будут держатся.
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§ Butch
Re: Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.08.19 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переложат работодатели эти дополнительные пенсионные и медстраховочные отчисления на работника, и правильно сделают. Или иным способом станут избегать оплаты, как верно подмечено в статье - хочет работник дальше работать пусть открывает ип и заключает договор на оказание услуг. И тоже будет это правильным решением.
Кому не нравится - всего доброго, занимайтесь своей "любимой" работой не имея её вовсе, если получится конечно.
Хоть кто-то должен в этой стране перестать жевать сопли и умиляться от разглядывания розовых европейских какуней. Ожидать подобного поведения от рабочей массы это верх глупости, на то она и рабочая масса. Но коль скоро и государственное управление, и научная интеллигенция как показала 30-тилетняя практика, не способно на это, остаётся только предпринимательская, тонюсенькая, прослойка, которую всё поджимают и поджимают и я надеюсь что она таки начнёт разговаривать и требовать как серьёзный взрослый мужик и от одних и от других, в рамках законодательства разумеется. Или полностью исчезнет, что тоже будет отличным вариантом чисто для наглядности - "сколько усилий нужно приложить и рисков на себя принять, для того чтобы иметь хотя бы 10-ю часть нынешних доходов, не обеспечивая кому-то там Канарских островов".
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§ Victor Yang
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11877
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.19 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
России человек в совокупности платит около 41-43% налогов.

При таком "подсчёте" налогов несколько раз подсчитаны налоги. А так они в любом государстве платятся с каждого расчёта.
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§ Victor Yang
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11877
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Или команды не было?

Не было конечно - выходные же.
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§ Змея Подколодная
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 664
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 18.08.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно подождать. Как обычно бывает- отсрочат, будут корректировать и т.д. Может не так страшно все. ООСМС ввели, соц налог в процентах уменьшили. Непонятно, как будут исчисляться эти дополнительные 5 % ОПВ. От начисленного дохода? От дохода-минималка-10% ОПВ. Формула исчисления где? Пока оф документа нет.

[Исправлено: Змея Подколодная, 18.08.2019 - 10:30]

[Исправлено: Змея Подколодная, 18.08.2019 - 10:37]
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§ Ваш земляк
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2477
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.19 - 03:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
При таком "подсчёте" налогов несколько раз подсчитаны налоги.

Для особо одарённых, которые не верят словам,существует,как говорит Унтер Пришибеев, гугль в помощь. Подоходный налог+страховые взносы+акцизы на бензин+НДС(теперь 20%).Сейчас просто нет желания конкретно разжёвывать, с прогулки с набережной Волги пришёл, спать хочу.
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§ Victor Yang
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11877
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.08.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Подоходный налог+страховые взносы+акцизы на бензин+НДС

+ налог на землю у производителя+зарплаты работникам (в которых тоже НДФЛ сидит)+расходы производителя(в которых тоже есть акциз на бензин)+...+....

Тебе не кажется что это сказка про белого бычка? Так можно до 146% налогов насчитать или даже больше.
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§ Ваш земляк
Re: Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2477
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Скоренько набрал в Яндексе запрос "Сколько россияне на самом деле платят налогов", и вот тебе первое:
https://zen.yandex.ru/media/glavnews/skolko-nalogov-platiat-rossiiane-na-samom-dele-schitaem-5c19d3b3863c0600ac86abd4
Вот тебе второе:
https://zen.yandex.com/media/predprinimatel/skolko-nalogov-platiat-rossiiane-na-samom-dele-vy-udivites-5c63b415e3c7ad00ae58873f
Вот тебе третье:
https://s.fishki.net/upload/users/2016/04/09/191316/f5542f0d710bddf318cf9a0d29c973c4.jpg
Вот тебе четвёртое:
https://ok.ru/video/265448786448
Ну и вот тебе пятое:
https://gala-gala15.livejournal.com/1043065.html
Это так, на скорую руку.
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