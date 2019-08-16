Цитата: Kairat stayer:

вот латиницу не стоит критиковать, С.В. Лавров сказал, что это дело сугубо казахоязычных, русскоязычных не касается.



Здесь нужно цитировать:



Цитата:

При этом, обратил внимание Лавров, в Казахстане принимаются решения, которые, в частности, предусматривают переход казахского языка на латиницу.



"Это решение наших казахских друзей. Мы не видим каких-либо решений, которые будут ущемлять русский язык, ущемлять права русскоязычного населения Казахстана", - указал глава российского внешнеполитического ведомства.



"По крайней мере, эти вопросы находятся постоянно у нас на контроле", - сказал Лавров, отметив, что где бы ни находились российские соотечественники, Москва стремится обеспечить их права и интересы.



"Эти вопросы на повестке дня и с Казахстаном, и со всеми другими странами, включая не только пространство СНГ, но и страны Европы, Америки, другие регионы, где проживают наши соотечественники, и они являются приоритетом номер один", - резюмировал он.





Не затруднит ли показать, где здесь говорится про "русскоязычных не касается"?

Благодарю заранее.