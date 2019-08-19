drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1956





(Полноправные пользователи) Сообщений: 17119

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:09 Цитата: таноми52:

Дракон, решили обнародовать свой возраст?

Да нет, я его уже лет 10, как обнародовал.

Родился я 06.06.1952 года. По гороскопу-

Чёрный Дракон. О том,что Чёрный - узнал

после регистрации. Родился в Свердловской

области. С августа 1953 по август 2000 года,

жил в Кустанайской области, в Тарановском и

Убаганском районах...