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≡ Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня...		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36490
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.19 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня рождения города казахстанских и зарубежных певцов. И каждый год часть костанайцев недовольна этим выбором. Должны ли власти советоваться с горожанами при выборе «звезд»?
Результаты опроса

§ MedVed820607
Re: Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 119
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 15.08.19 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас же цифровизация.... Вот пусть акимат и опрашивает народ. Делатся очень просто - сайт есть, там сделать опрос с регистрацией по сотке.И объявление об опросе в СМИ. Все прозрачно..

П.С. Да можно сказать что они смогут накрутить и т.п. т.к. сайт их и прочее прочее. Но начинать то надо, пусть для начала хотя бы так.
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§ zloy kyrgyz
Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 15.08.19 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да только мне кажется опять ктонибудь останется недовольным- я лично хотел бы на день города Руки вверх и Нуртаса, а в голосование набегут школьники и завалят всех просьбами о приглашении каких-нибудь непонятных матершинных рэперов
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§ Vital
Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7901
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.08.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
Ну почему же. Я б хотел бы посмотреть на день города, че нибудь винтажное. Например: White zombie. Moonspell, tiamat и другие ретро группы:)))
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* maxsaf
Re: Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2969
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.08.19 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представьте себе, что акимат создал опрос, и победители Митя Фомин и два брата-акробата. Дык столько крику будет...
А вообще идею предлагаю в рамках цифровизации - звезда по скайпу ))
Или еще лучше - концерт по ютубу.
Дешево и сердито
:lol:
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§ zloy kyrgyz
Re: Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 15.08.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital

Ну так я про то и говорю, хотите вы посмотреть чтонибудь винтажное а школьники хотят фейса а бабушки с дедушками хотят Тамару Гвирцители , попросят внучков проголосовать еще и за нее, вот у нас день города веселый тогда был бы :lol:
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§ Victor Yang
Re: Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11877
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.19 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Или еще лучше - концерт по ютубу. Дешево и сердито

Так день города можно каждый день устраивать в отдельно взятой квартире.
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* maxsaf
Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2969
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.08.19 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
в отдельно взятой квартире.

Ваш вариант дня города даже дешевле моего ))
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§ elektron
Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3476
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.08.19 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да хватит уже прикалываться. Юбилей города и будет наверняка красиво и весело.
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§ olegggon
Re: Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1002
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 17.08.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В вопросе приглашённых артистов договаривается тов. Фахрутдинов Шамиль. Потом он с акиматом согласовывает.
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§ Тот самый
Re: Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 166
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однако у Рудного выбирать получается получше, и не матершинные рэперы и молодежь устраивает. А у нас Митя Фомин...
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* abaika95
Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 251
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 10:58
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