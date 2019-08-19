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§ NG.kz
Два жителя Сарыкольского района заживо сгорели в вагончике на сенокосе
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36490
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.08.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мужчины 1968 г. р. и 1999 г. р. работали на сенокосе в 8 км от п. Косколь Сарыкольского района и ночевали в вагончике. Пожар начался сегодня, 19 августа, около 5 часов утра. Площадь пожара составила 15 кв. м, вагончик полностью сгорел вместе с людьми.
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* abaika95
Re: Два жителя Сарыкольского района заживо сгорели в вагончике...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 251
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодого парня жалко
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