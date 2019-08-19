/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима района прокомментировал аким Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима района прокомментировал аким Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36490
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.08.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ ответил на запрос «НГ», в котором мы просили прокомментировать приговор, вынесенный его подчиненному - экс-акиму Аулиекольского района Асхату Кисикову.
Читать новость

* abaika95
Re: Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 251
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- : - Предложение о подаче в отставку политических государственных служащих, являющихся руководителями государственных органов, при совершении коррупционных преступлений служащими, находящимися в непосредственной подчиненности, на законодательном уровне еще не закреплено. Если данные поправки в законодательство будут приняты, то я, как любой гражданин нашей страны, буду обязан их соблюдать


Сколько было здесь копий сломано?) сколько ненужного бугурта от форумчан из за рубежа?) а все буднично оказалось, поправок в закон нет и нефиг воду мутить)
Профайл

* maxsaf
Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима района прокомментировал аким Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2969
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выходит, что там президент говорит - до лампочки?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 225
Пользователей: 6
Всего: 231

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх