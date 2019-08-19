abaika95 Re: Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима... #1





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 10:31 Цитата- : - Предложение о подаче в отставку политических государственных служащих, являющихся руководителями государственных органов, при совершении коррупционных преступлений служащими, находящимися в непосредственной подчиненности, на законодательном уровне еще не закреплено. Если данные поправки в законодательство будут приняты, то я, как любой гражданин нашей страны, буду обязан их соблюдать





Сколько было здесь копий сломано?) сколько ненужного бугурта от форумчан из за рубежа?) а все буднично оказалось, поправок в закон нет и нефиг воду мутить)