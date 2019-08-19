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§ NG.kz
Названы даты каникул школьников в новом учебном году
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36490
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.08.19 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сроки школьных каникул в новом учебном году назвали в Министерстве образования Казахстана. Согласно приказу МОН, учебный год начинается 1 сентября 2019 года и завершается 25 мая 2020 года.
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§ alex_60
Re: Названы даты каникул школьников в новом учебном году
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4628
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1 сентября.
помню была такая пустота.
когда кенты в пту разьехались.
смотришь на опавшие листья с деревьев,
и понимаещь что то то нитак.
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* abaika95
Re: Названы даты каникул школьников в новом учебном году
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 251
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Школьникам на учебу 1го а родителям после трехдневных выходных веселуха) глажка, стирка, за цветами бегалка, свои чад с утра подымалка)
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* Мурзилка
Названы даты каникул школьников в новом учебном году
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 19.08.19 - 10:59
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