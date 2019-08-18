/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Токаев отреагировал на просьбы воспитательниц детсадов		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Токаев отреагировал на просьбы воспитательниц детсадов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36487
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал воспитательницам детских садов, что повышение зарплат им будет рассмотрено правительством в следующем году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Twitter Главы государства.
Читать новость

§ alex_60
Токаев отреагировал на просьбы воспитательниц детсадов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4621
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 08:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
о камерах "Ураганах"


проедешь, потом смотришь на егов, как проехал.
надо стоять, если стоп линию проехал и горит красный.
и все будет гуд.
Профайл

§ alex_60
Токаев отреагировал на просьбы воспитательниц детсадов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4621
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 08:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вариант понижения зарплат.
президент. плюс
акимы. плюс
силовики. плюс.
это же они задрали цены в стране.
уменьшить в десять раз.
хватит таких жирных силовиков содержать.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 110
Пользователей: 0
Всего: 110

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх