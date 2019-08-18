Цитата: maxsaf:

Откуда инфа? Вы же утверждали, что вас за последние несколько лет ни разу не останавливали? Могу даже найти и процитировать, если подзабыли.



инфа. вижу постоянно эти разводы. с меня, да , ноль на палочке.