Цитата: Обликоморале:

За кого вы там голосовать собрались? Кого выберут токалки лиц близких к местному распределению бабла на все эти шоу, те и приедут.

Но ругать их за это не моги! И вообще - кто вам дал право рассуждать об этом?! Народ, разойдись!