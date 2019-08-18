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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4615
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.08.19 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, над семеркой.
И уже затухает
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4615
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.08.19 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм. Собчак сказала что любит
Сходить по большому на стол
Перед едой.
Дермократы курят.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2967
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.08.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что в этом году кто то голосование проводил?

А я разве что-то сказал про голосование в этом году? Слух прошел, что со следующего года может быть введено голосование.
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6799
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.19 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За кого вы там голосовать собрались? :lol: Кого выберут токалки лиц близких к местному распределению бабла на все эти шоу, те и приедут. 8-)
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2472
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.19 - 03:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один форум фотками своей жратвы закидывал, другой непонятной информацией, никому не нужной,заваливает.Шлак, короче. Ни одной умной мысли...Да и просто - мысли...
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2472
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.19 - 03:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
За кого вы там голосовать собрались? Кого выберут токалки лиц близких к местному распределению бабла на все эти шоу, те и приедут.

Но ругать их за это не моги! И вообще - кто вам дал право рассуждать об этом?! Народ, разойдись!
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6799
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.08.19 - 06:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
другой непонятной информацией, никому не нужной,заваливает.Шлак, короче. Ни одной умной мысли

Самокритично.

Цитата:
Ваш земляк:
Но ругать их за это не моги!

Судя по всему, на большее тебя и не хватает. Условные рефлексы от академика Павлова в действии. :lol:
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6799
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.08.19 - 06:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Ленин жив? :lol:
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