/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: Паровоз с электродвигателем		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Паровоз с электродвигателем
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36487
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня все чаще появляется мысль - может отменить к чертовой матери эти парламентские выборы, на которые тратятся деньги? Мажилис еще куда не шло - хоть для видимости будет признаком демократии. А зачем сенат и маслихаты?
Читать новость

§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Паровоз с электродвигателем
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3131
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.08.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вообще не понимаю, чем там депутаты заняты. В стране никакого прогресса, все тухло как последний брежневский год
Профайл Посетить вебсайт

§ Мишаня
Re: Николай ВОРОНИН: Паровоз с электродвигателем
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 19.08.19 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
тухло как последний брежневский год

Ви, таки ещё помните незабвенный 1982 год? Скажите, а в Кустанае в день похорон упомянутого было ясно или пасмурно?
Профайл

§ Ваш земляк
Николай ВОРОНИН: Паровоз с электродвигателем
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2472
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.19 - 02:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:

Я не такой старый, но помню, что было пасмурно и мы не учились.Я в то время во втором классе учился.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 47
Пользователей: 0
Всего: 47

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх