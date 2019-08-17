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≡ "Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36487
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Астанчанка решила «спросить мнение народа» и предложить законопроект, согласно которому казахстанским семьям будет запрещено рожать более 2-х детей, если они не могут обеспечить для 3-го или 4-го ребенка необходимых условий.
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§ maxsaf
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2967
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.08.19 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А номер телефона или адрес был на ленточки? Хочу помочь девушке.

Как обычно - видеорегистратор, два селфи, договор с подписями и "сертификат" ))
Если без "сертификата" - то два свидетеля :lol:

[Исправлено: maxsaf, 19.08.2019 - 00:00]
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§ Vital
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7901
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.08.19 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Напомнил. Детство. Мама часто просила помочь лепить пельмени. Осталась привычка. Она до сих пор лепит только для меня. Приезжаю с командировки, она звонит, виталя зайди пельмешки возьми. Реально вкусные. Захожу, беру. Выхожу а слезы идут. Старенькая стала. Любит меня, а я редко захожу, раз в месяц.
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§ elektron
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3476
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.08.19 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Эх Виталя. Чаще навещать нужно. Упущенное не наверстаешь.
потом только воспоминания.
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§ maxsaf
Re: "Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2967
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
В советсткое время противозачаточные выдавали за счет гос бюджета. Спирали ставили.

Вы стишок в #24 читали?

Какая в том стишке мораль?
Рожденье - наш Святой Грааль
Вместо того, чтоб дать спираль -
Вручайте мамочкам медаль
:lol:
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