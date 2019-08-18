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§ NG.kz
Токаев отреагировал на просьбы воспитательниц детсадов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36487
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал воспитательницам детских садов, что повышение зарплат им будет рассмотрено правительством в следующем году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Twitter Главы государства.
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§ electro
Re: Токаев отреагировал на просьбы воспитательниц детсадов
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 18.08.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо не зарплаты повышать, а цены снижать, г-н президент
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§ abaika95
Re: Токаев отреагировал на просьбы воспитательниц детсадов
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 247
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.08.19 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Ранее сообщалось, что зарплаты учителям поднимут в два раза.

Отличная новость!! Давно пора

Цитата- увеличить заработную плату учителей в два раза в течение четырех лет

Что-то разбег великоват..
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§ Victor Yang
Токаев отреагировал на просьбы воспитательниц детсадов
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11875
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Надо не зарплаты повышать, а цены снижать, г-н президент

Глупость. У нас и без этого одна из самых дешёвых для жизни стран. Нужно именно поднимать зарплаты.
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§ Vital
Re: Токаев отреагировал на просьбы воспитательниц детсадов
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7898
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.08.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А неслишком ли щедрый новый президент? То лярды тратит на погашения мутных кредитов. То зарплаты в два раза. Тоже мутно как то. Че хана экономики? За четыре года цены взлетят так. Не, конечно хорошо когда зарплату подымают. Толк был бы если б цены не росли.
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§ alex_60
Re: Токаев отреагировал на просьбы воспитательниц детсадов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4615
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.08.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем кто обратится, повысят зарплату.
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§ Обликоморале
Токаев отреагировал на просьбы воспитательниц детсадов
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6793
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Надо не зарплаты повышать, а цены снижать

А вы не подскажите как это сделать? :-o У нас рынок, а не плановая экономика.
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§ maxsaf
Re: Токаев отреагировал на просьбы воспитательниц детсадов
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2965
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.08.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Понизить зарплаты - спрос рухнет, цены упадут ))
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§ elektron
Токаев отреагировал на просьбы воспитательниц детсадов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3475
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.08.19 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
достаточно будет 25% полисяев сократить и тогда появится возможность 100% пед персоналу раза в три легко увеличить :lol: 8-)
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§ alex_60
Токаев отреагировал на просьбы воспитательниц детсадов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4615
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.08.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

У меня мысли в том же направлении.
Процент другой.
Нулевой. Убрать с дорог.
Работают на сбор денег.
С народа.
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§ alex_60
Токаев отреагировал на просьбы воспитательниц детсадов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4615
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.08.19 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока живой он, закон о языках,
Батырах. Ин цетра.
Президент будет не президент.
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§ maxsaf
Токаев отреагировал на просьбы воспитательниц детсадов
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2965
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.08.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Убрать с дорог. Работают на сбор денег.

Откуда инфа? Вы же утверждали, что вас за последние несколько лет ни разу не останавливали? Могу даже найти и процитировать, если подзабыли. :-)
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