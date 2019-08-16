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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36487
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Среди всех регионов только у четырех наблюдается положительное сальдо миграции, это Мангистауская и Алматинская области, Шымкент и Туркестанская область. Из Костанайской области уехали 2,7 тысячи человек против 425 человек, прибывших в регион.
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§ Валентин
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7561
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.08.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Далеко зачем ходить у нас в Амангельдинском и Жангельдинском районах почти 99% населения казахи, а школы на русском обучения функционируют, правда в последний раз там был в 2010 году.


А вот со мной там по-русски разговаривать по рабочим вопросам могли только люди 40-45+, например.
Мои ровесники и младше - нуждались в переводе.

Это сейчас не оценочное суждение, это констатация факта.
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§ Vital
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7898
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.08.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вывод: сами патриоты о правляют детей в Европу а нам жуют про много национальность,, про толерантность. Про переименование. Уже даже официальная тема вам коворит. Русские валят а в замен узбеки занимают место, сказать удачи Глупо. Друзьям с кем прожили наши предки и родители. Не. Одумайтесь. Ух. Наверно не стоит говорить кто друг?
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§ zloy kyrgyz
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 17.08.19 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital


Вы по-мойму нашу страну со своей перепутали, какие то патриоты за границей!?, место Русских занимают Узбеки!? ;-)
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§ Vital
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7898
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.08.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
Сорян. Злые киргизы....
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§ Ваш земляк
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2466
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.08.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Например у вас освещают, что с 1996 года 23 странам простили долгов на 100 миллиардов долларов. в том числе братской Кубе 31.5 и.т.д. Комсомольская правда отмечала недавно (07.08.2019г.), что 26% наших детей живут в нищете. Для этого социологами придуман специальный термин – «ниже уровня бедности», но означает он именно нищету. На днях Серый Волк настоятельно нас учил и рекомендовал эконому поднимать. При этом Финанс.ру. (14.08.2019г.) отмечает, со средними темпами роста 0,4% в год с 2014 года, Россия в 7,5 раз отстала от мировой экономики, прибавившей 15%, в 6 раз - от американской (+12% за 5 лет) и почти в 20 раз - от китайской, рост которой составил 39,4%.

А вот это и бесит - у самих полстраны развалено, но у нас же широкая русская душа! Гуляй, рванина!Последнее пропьём(простим), но в грязь лицом не ударим!У самих дровами топим, но газ будем гнать в Китай!И правильно Обама назвал Россию страной-бензоколонкой - мы же ничего, кроме ресурсов, миру дать не можем.Проедаем то, что осталось от Союза. Вместо того, чтобы деньги, которые можно было бы вложить в собственную экономику,мы лучше спишем долги всем! А русский Ванька посмотрит телевизор, где ему расскажут, как плохо на Украине, и не задаст никаких вопросов. А если и задаст, то ему сразу раз - и закон об оскорблении власти и неуважении чиновников. А чтобы вообще ничего, кроме телевизора не смотрел, ему ещё и интернет скоро обрежут.Суверенный Чебурнет будет.И будем мы тогда рассказывать, как у нас всё хорошо и про то, что другие страны нам завидуют! На радость Красным Шапочкам, M&М-сам и Алексам_60.А кому не нравится - тот либероид,агент Запада и Вашингтонского обкома! И если на митинг выйдет - то дубинкой ему!
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§ Vital
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7898
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.08.19 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
Да не че я не попутал. Прилагаю. Раз меня двадцвть пять раз. То и Киргизов нужно проверить. Мутные типы) их непанять. То мы любим рф, то пошли все вон. Я б с ним. Пошёл. На мины. Не жалко.
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§ Ваш земляк
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2466
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.08.19 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
многие живут несколькими поколениями, Горожанин вроде отмечал, что шесть или семь поколении, тем-не менее собрался переезжать. Все создавали современный Казахстан, не зависимо от национальных принадлежностей.

Но им почему-то тычут, что они не у себя на Родине.И нечего тут! А кому не нравится - чемодан, вокзал, Россия! Алдамжар -кызы в открытую заявляла. Ей что-нибудь за это было?!
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§ Ваш земляк
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2466
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.08.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Ранее неоднократно указывал, что отношусь ко всем толерантно, пока они не вмешиваются в наши внутренние дела.

А если мне не нравится, как меняют славянские названия на казахские и я говорю об этом - это вмешательство или ещё нет?!
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§ Обликоморале
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6793
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.19 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
.А кому не нравится

Для особо одаренных повторяю, мне не нравятся некоторые из ваших методов борьбы за ВЛАСТЬ. А не то, что ты мне тут постоянно пытаешься с СВ в последнее время прилепить. :lol: Иногда хоть включайте, вместе с рупором своей пропаганды, то чем думать у нормальных людей принято.
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§ Змея Подколодная
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Змея Подколодная


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Сообщений: 664
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 18.08.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ладно там валить с Европу или США, но что ловить в России?? Что там по по-другому? Один плюс что детей не заставляют в школе учить каз язык и всё! А сколько там алкашей и бичей на улице? А сколько там вечером во дворах беспредельщиков и всяких ауе?? Вы,сваливающие, думаете о детях? Ведь явно у вас деньги есть только на квартиры в таких районах.

Почему это Вас так инетересует. Вам не все ли равно? Россия поперек горла стоит? В Казахстане то ни БИЧей, ни алкашей. Да и по улицам вечером можно спокойно пройтись, а вот у соседей что твориЦЦа то....)
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§ Ваш земляк
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2466
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.08.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
В Казахстане то ни БИЧей, ни алкашей.

И олимпийских чемпионов за зеркала не режут...
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§ Ваш земляк
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2466
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.08.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
мне не нравятся некоторые из ваших методов борьбы за ВЛАСТЬ.

Просто люди приняли правила игры, которое установила Власть, когда окончательно закрыла вход в политику всем несогласным.Если бы всё было по уму, по Конституции - не было бы и митингов, и "ваших методов борьбы за ВЛАСТЬ".Но до тебя это простейшая мысль НИКАК не дойдёт.Кстати, то же самое касается и Казахстана - Нур Отан это зеркало Единой России.Такие же методы - держать и не пущать!
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§ Обликоморале
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6793
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

А сколько пафоса. Твои что ли олигархи по другому себя вести будут? :lol:
Тебе в сто первый раз пояснить, что реальной оппозиции не у вас, не у нас НЕТ.
:lol: :lol: :lol: :lol:
Констатирую, что либеральный протест исчерпал себя. Несколько десятков фриков, вышедших на Арбат в эти выходные, не в счёт. Снова в никуда потрачены деньги демократических американских фондов, Сороса и Ходорковского. Путин продолжает царствовать в крови. Россия будет тоталитарной! :lol:
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