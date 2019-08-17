Ваш земляк Re: Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили... #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2466

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:07 Один толстовец -непротивление злу насилием,сторонник писанины и обращений к глухой и слепой Власти,другой - типичный Унтер Пришибеев, который готов разгонять всех, собравшихся в количестве более трёх, прекрасно понимающий все недостатки Власти, но ничего не делающий и противящийся любым изменениям, так как он, видите ли, не видит в этом смысла. Но почему-то решивший поучать всех, кто не разделяет его пришибеевское мышление.Третий - вообще не имеющий своего мнения и поддакивающий из-за спины.Вся его заслуга в том, что он заполняет форум своей "поддержкой" других, более умных,и выпрашивает ПП, когда из-за его неадекватных реплик лишают оного.Это большее,на что он способен.

Если Власть глуха и не хочет слышать свой же народ, то что ему ещё остается делать?Только брать булыжник в руки и с помощью булыжника быть услышанным. Я понимаю, это плохо, но что делать?!Власть сама вынуждает к этому.До чего дошло - запрещать голубые шарики и задерживать людей за чистый лист ватмана! Ну а в России достаточно появиться на улицах Москвы, чтобы быть задержанным.Одному человеку вообще ногу сломали! Просто он вышел на пробежку и оказался не в том месте и в не то время.