/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36487
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Попросили развернуть ватман, посмотрели, там ничего нет, переговорили друг с другом про пикет, хотя мы взяли его в других целях, записали наши данные", - сообщила художница Мария Абабкова.
Читать новость

§ Vital
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7898
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.08.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ваш батл уже около месяца продолжается. Завязывай. Ом нормальный мужик . Я с ним по телефону общался. Абсолютно адекватный мужик.
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2466
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.08.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ваш батл уже около месяца продолжается. Завязывай. Ом нормальный мужик . Я с ним по телефону общался. Абсолютно адекватный мужик.

Не заметил, чтобы Унтер Пришибеев был адекватным. По крайней мере, в вопросе митингов в России. Насчёт другого утверждать не буду.И не я начал эту войну, определив меня в безмозглых либероидов, которым нужны только митинги.
Профайл

§ таноми52
Re: Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 895
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.08.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ваш батл уже около месяца продолжается. Завязывай.


Тоже в недоумении:кто с кем борется? И за что? Докатились уже до оскорблений, при том, что все достаточно умные и образованные: какие-то Премудрые пескари, Пришибеевы, Табаки... Оставьте за каждым право на собственное мнение,даже если оно совпадает с мнением властей.
На форуме должен царить мир, согласие не обязательно
Профайл

* alex_60
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4613
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.08.19 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оставьте. На больных с палаты номер шесть. Обижаться нельзя. Наполеоны они и в России наполеоны. Тут только на форуме два.

[Исправлено: alex_60, 18.08.2019 - 17:46]
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2466
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.08.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Я тоже в недоумении - значит, в России, люди выходящие за свои права - либероиды и агенты Запада, а в Казахстане - жертвы полицейского беспредела. Двойные стандарты, вам не кажется?И при этом эти люди говорят мне, что правильно , а что нет!Пытаются навязать мне своё видение и понимание мира, где самое главное - не сметь своё суждение иметь!
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2466
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.08.19 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один толстовец -непротивление злу насилием,сторонник писанины и обращений к глухой и слепой Власти,другой - типичный Унтер Пришибеев, который готов разгонять всех, собравшихся в количестве более трёх, прекрасно понимающий все недостатки Власти, но ничего не делающий и противящийся любым изменениям, так как он, видите ли, не видит в этом смысла. Но почему-то решивший поучать всех, кто не разделяет его пришибеевское мышление.Третий - вообще не имеющий своего мнения и поддакивающий из-за спины.Вся его заслуга в том, что он заполняет форум своей "поддержкой" других, более умных,и выпрашивает ПП, когда из-за его неадекватных реплик лишают оного.Это большее,на что он способен.
Если Власть глуха и не хочет слышать свой же народ, то что ему ещё остается делать?Только брать булыжник в руки и с помощью булыжника быть услышанным. Я понимаю, это плохо, но что делать?!Власть сама вынуждает к этому.До чего дошло - запрещать голубые шарики и задерживать людей за чистый лист ватмана! Ну а в России достаточно появиться на улицах Москвы, чтобы быть задержанным.Одному человеку вообще ногу сломали! Просто он вышел на пробежку и оказался не в том месте и в не то время.
Профайл

§ Обликоморале
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6793
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
что делать?

Об этом ещё до тебя Чернышевский спрашивал. Ты вроде стал Чехова и Щедрина почитывать, а до философов
революционеров-демократов не дошел. Восполняй пробел. :lol:
Профайл

§ Обликоморале
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6793
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.19 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Цитата:
таноми52:

Робята, да не стоит даже впрягаться. Тут чел встал на тропу войны :lol: рефлексы описанные И.П. Павловом работают в наглядном виде.
Профайл

§ Обликоморале
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6793
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А в ответ - тишина! Наверное, слова ищем...

Упс, сразу и не заметил.
В отличии от тебя, я сутками не сижу на форуме.
И да, слова...слова. :lol: Ну так пораскинь серым веществом, может вдруг вспомнишь, какие я имел ввиду. А нет твои проблемы, гугль в помощь..это тебе не с пабликов ВК и ОК тащить сюда что не попадя.
Профайл

§ Victor Yang
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11875
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.19 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
о им вместо ватмана выдали какие-то куцые листки:

Надо сказать, что ватман - это не формат -это сама бумага. Не исключено, что дети рисуют на ватманах - это, наверное, зависит от техники рисования.
Профайл

* maxsaf
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2963
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.08.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

И все таки это формат тоже. А1
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: alex_60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 176
Пользователей: 1
Всего: 177

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх