Серый волк:

drakon: А может - 15?... А вот это правильно, КОКОС одна половинка! Дракон сдал, чувствуется школа! но ответ пропалил!

Серый волк:

14 будет, банана тоже 3 а не 4 Ааааа не проведешь совестких школьников, которых мама за развесной сметаной посылала в гастроном!!!