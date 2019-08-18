/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 130 из 130«1...128129130
Куратор темы: drakon
§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7898
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.08.19 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Упс. Не Володя? Извиняюсь. Че я ошибся.
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4609
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.08.19 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На танцы тебе еще надо пожить,
22 года вроде. Потом пригласят.
На вальс
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4609
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.08.19 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Угадай мелодию
Вася,Витя,Петя.
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4609
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.08.19 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да витал, в деревне и имя акима забыл.
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4609
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.08.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он же наше кафе закроет теперь
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4609
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.08.19 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что теперь делать?
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4609
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.08.19 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспомни, попытайся
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4609
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.08.19 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока он спит.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 130 из 130«1...128129130
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 115
Пользователей: 1
Всего: 116

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх