abaika95 "Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите Фомину на большом концерте в честь юбилея города #16





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 13:56 Цитата- Как называл свой родной город Кустанаем



Я за кУстанай ничего не писал внимательный вы наш) меня корежит кАстанай, и вы псевдо-краеведо-патриоты любители хаять все и вся, своих любимых Россиян както странно выгараживаете, в чем причина ?) ладно землячок из Саратова или еще откуда до там) ему стремно, ты то что Юджин? Название твоего города кУстанай? ты изобрел машину времени и в 1982 летаешь?)

Както непонятно все с вами ребята непонятно) хотя нет зачем я лукавлю,все с вами понятно для вас абсолютно никакой Фомин который даже петь не хотел все народ просил подпевать- он норм, он "наш" , а группа "Формат" и какието южане под которых колбасилилась вся площадь (Юджин паходу с закрытыми глазами ходил)-они нет,не наши и вообще на непонятном языке пели)

Занавес..