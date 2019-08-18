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abaika95:
Фомин который даже петь не хотел все народ просил подпевать- он норм, он "наш" , а группа "Формат" и какието южане под которых колбасилилась вся площадь (Юджин паходу с закрытыми глазами ходил)-они нет,не наши и вообще на непонятном языке пели)
Ну что хочется сказать...Блин, даже слов не нецензурных не могу подобрать.Мне абсолютно пофигу, кто на каком языке поёт.Нравится - слушаю. Я специально с Зайцев скачивал сборники казахстанской музыки. А ещё украинской,узбекской и таджикской.Нравится "Улытау", а это не совсем попса, нравится, когда играют на домбре. Вот такой я "неправильный" бывший оккупант!
[Исправлено: Ваш земляк, 18.08.2019 - 13:39]