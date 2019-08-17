таноми52 Re: Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили... #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 895

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:57 Цитата: Vital:

Ваш батл уже около месяца продолжается. Завязывай.



Тоже в недоумении:кто с кем борется? И за что? Докатились уже до оскорблений, при том, что все достаточно умные и образованные: какие-то Премудрые пескари, Пришибеевы, Табаки... Оставьте за каждым право на собственное мнение,даже если оно совпадает с мнением властей.

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