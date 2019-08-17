/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36487
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Попросили развернуть ватман, посмотрели, там ничего нет, переговорили друг с другом про пикет, хотя мы взяли его в других целях, записали наши данные", - сообщила художница Мария Абабкова.
Читать новость

§ Vital
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7897
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.08.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ваш батл уже около месяца продолжается. Завязывай. Ом нормальный мужик . Я с ним по телефону общался. Абсолютно адекватный мужик.
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2461
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.08.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ваш батл уже около месяца продолжается. Завязывай. Ом нормальный мужик . Я с ним по телефону общался. Абсолютно адекватный мужик.

Не заметил, чтобы Унтер Пришибеев был адекватным. По крайней мере, в вопросе митингов в России. Насчёт другого утверждать не буду.И не я начал эту войну, определив меня в безмозглых либероидов, которым нужны только митинги.
Профайл

§ таноми52
Re: Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 895
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.08.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ваш батл уже около месяца продолжается. Завязывай.


Тоже в недоумении:кто с кем борется? И за что? Докатились уже до оскорблений, при том, что все достаточно умные и образованные: какие-то Премудрые пескари, Пришибеевы, Табаки... Оставьте за каждым право на собственное мнение,даже если оно совпадает с мнением властей.
На форуме должен царить мир, согласие не обязательно
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 138
Пользователей: 0
Всего: 138

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх