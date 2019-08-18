Vital Re: Токаев отреагировал на просьбы воспитательниц детсадов #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7897

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:28 А неслишком ли щедрый новый президент? То лярды тратит на погашения мутных кредитов. То зарплаты в два раза. Тоже мутно как то. Че хана экономики? За четыре года цены взлетят так. Не, конечно хорошо когда зарплату подымают. Толк был бы если б цены не росли.