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≡ Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36487
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Попросили развернуть ватман, посмотрели, там ничего нет, переговорили друг с другом про пикет, хотя мы взяли его в других целях, записали наши данные", - сообщила художница Мария Абабкова.
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§ electro
Re: Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 17.08.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это они, типа "на опережение" сработали
:lol: :lol: :lol:
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§ maxsaf
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2959
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как в том фантастическом фильме, когда сажали не за преступление, а за вероятность, что оно может произойти. Цифровизация же ))
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§ yudjin
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6068
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.08.19 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бл... голубые шары и белые ватманы теперь под запретом. Срочно изъять из всех канцелярских магазинов! Урок ИЗО исключить из школьной программы! Внимание родителям! Скоро 1 сентября, НЕ отпускайте детей в школу с ватманом в руках или тщательно его прячьте под 3-мя слоями газеты... лучше Казахстанская правда!
А запрет ватмана уже начал действовать. Сегодня в ДЕНЬ ГОРОДА дети возле сквера рисовали городские пейзажи... Но им вместо ватмана выдали какие-то куцые листки:


[Исправлено: yudjin, 18.08.2019 - 00:10]
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§ abaika95
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
abaika95


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Сообщений: 247
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.08.19 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так на кого подисыватся в инсте?) кто у нас новый хайпожор?) у бедной девочки ватман посмотрели какой ужас) срочно пишем в оон, госдеп и британский парламент) мало ли где прокатит )
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§ Ваш земляк
Re: Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2461
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.08.19 - 01:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно узнать мнение ОМа,Янга и ведомого Алекса_60. Что они думают по поводу осмотра этих злостных либералов, раскачивателей лодок и шатателей режима.
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§ Ваш земляк
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2461
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.08.19 - 01:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Как в том фантастическом фильме, когда сажали не за преступление, а за вероятность, что оно может произойти. Цифровизация же ))

"Эквилибриум" или же "Особое мнение"?В первом играл Кристиан Бэйл, а во втором Том Круз.

[Исправлено: Ваш земляк, 18.08.2019 - 00:57]
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§ Ваш земляк
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2461
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.08.19 - 01:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что же с поиском человека, позвонившего и предупредившего о проносе бомбы на обсуждение по поводу переименования Гагарина?!
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§ Серый волк
Re: Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10633
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 18.08.19 - 03:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У полицаев голова в других целях :-) как и омоов, янгов и тех с номерками на побегушках :-)
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§ Обликоморале
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6786
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.19 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И снова здравствуйте.:lol:
Смотрю, несмотря на моё недельное отсутствие на форуме, обиженные адепты карНавальных "пушных зверьков" и беглых олигархов не могут успокоится. И кстати, в отличии от вас, я дам оценку действиям полицейских в данной ситуации.Тут как нельзя лучше подходят известные слова российского министра иностранных дел и даже нашего бывшего министра труда в 2013 году сказанные.
И в очередной раз вопрос редакции. Ау, где наши, распиаренные вами правозащитники, Миллер и иже с ней? :loЦитата:
Ваш земляк:
злостных либералов, раскачивателей лодок и шатателей режима.

Ты своё с чужим не путай. :lol:
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§ Vital
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7897
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.08.19 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Миллер, Ким они только за деньги работают. Акимов защищают. А тут не их тема. Возится с всякими нищибродами.))
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§ Обликоморале
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6786
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.19 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
они только за деньги работают.

Ну да, кто платит, тот и танцует. Вот такие они правозащитники, печально.
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§ drakon
Re: Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17113
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.08.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

«Беспредел!!!

Цитата:

на нас пришла ориентировка

Хорошо, что не сказали-
автобус, на котором они собрались-
ехать, похож на тот, который в угоне...
:lol: :oops:
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§ Ваш земляк
Re: Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2461
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.08.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я понял, кого мне напомнил ОМ - унтер Пришибеев! Да у нас тут классика подбирается - Премудрый Пескарь,унтер Пришибеев и Табаки!Цитата:
Обликоморале:

Ну а где слова?!
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§ Ваш земляк
Re: Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2461
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.08.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Тут как нельзя лучше подходят известные слова российского министра иностранных дел и даже нашего бывшего министра труда в 2013 году сказанные.

А в ответ - тишина! Наверное, слова ищем...
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