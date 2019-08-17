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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зенит у меня. Но это история уже.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечером спички возьму.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17113
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.19 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Вечером спички возьму.

Алекс, смотри, все уже знают,
что ты поджигатель сена.
Или это такой Атракцион будет-
Подожги и не признавайся?... :lol: :oops: :-x
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7897
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.08.19 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Поздно. Алекс спалил. Стог. Сена.)))
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2959
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

В те времена это было умышленное уничтожение социаличтической собственности. Без срока давности ))
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17113
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Поздно. Алекс спалил. Стог. Сена.)))

Так это в Наурзуме, возле бани... :lol: :-o :oops: :-x
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17113
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.19 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Без срока давности ))

Это своё сено, а это - личное имущество граждан.
На него срок давности 50 лет, уже прошёл... :lol:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3474
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.08.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
День города походу удался. :lol:
Такая тишина на форуме. ;-)
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2959
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ну дык надо же рассказывать, как все было классно )) А подставляться никто первым не хочет )) Фомина, кстати уже забраковали
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 895
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.08.19 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Такая тишина на форуме.



И скука! Где Vital с его красочными иллюстрациями к мечтам девиц? Тут вот тоже стараешься как-то украсить форум. Даже художественное слово иногда привлекаешь, как Макс или Серый (они-то, правда, собственного сочинения), даже анекдот иногда вставишь, а тебе потом выдадут -"заезженная пластинка"! Всё же обидно! :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17113
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.08.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Такая тишина на форуме. ;-)

Цитата:
таноми52:
И скука!

Алекс, ты где? Народ требует веселья... :lol: ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17113
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.08.19 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс доволен Праздником. Даже пиво было-
хорошее и сено с хлоркой тоже.

А мне вот не повезло. Не позвали меня
в Красный Крест. Оказывается у них там
была "сходка", 90+... :lol: :oops: :-P
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7897
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.08.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Володя если не секрет. Сколько тебе лет? Я знаю что ты пенс, но все таки. Не че что я на ты.? Я обычно друзей на ты зову. Привык так :lol:
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