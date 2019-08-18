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≡ "Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите Фомину на большом концерте в честь юбилея города		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите Фомину на большом концерте в честь юбилея города
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36486
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.19 - 08:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сцене, которая разместилась между Шахматным клубом и художественной школой в центре Костаная, выступили солист театра "Asta Opera" Сундет Байгожин, группа "Формат" и Каират Баекенов, российский певец Митя Фомин и ди-джеи S-BROTHER-S.
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* yudjin
Re: "Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите...
yudjin


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Сообщений: 6068
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.08.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь о потребл...тстве на бочках. Для таких вещей надо отводить место в сторонке, а не центральную пешеходную часть улицы, по которой с закрепленной в мозгах памятью, что она пешеходная, двигается туда-сюда сотни и тысячи людей. Как для жующих, это сомнительное удовольствие потреблять в снующей толпе, которая может и зацепить, и толкнуть и споткнуться...так и для преодолевающих эту полосу препятствий гуляющего люда.



Хотя сделано вполне симпатично... экологично, стильно... но не к месту!
Да и сена мало...а поваляться после, надеюсь, вкусного обеда?
Слышал, как один мужик возмущался... грит, 800 тенге тюк сена стоит, а тут накидали...
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§ abaika95
"Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите Фомину на большом концерте в честь юбилея города
abaika95


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Сообщений: 245
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.08.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Как называл свой родной город Кустанаем

Я за кУстанай ничего не писал внимательный вы наш) меня корежит кАстанай, и вы псевдо-краеведо-патриоты любители хаять все и вся, своих любимых Россиян както странно выгараживаете, в чем причина ?) ладно землячок из Саратова или еще откуда до там) ему стремно, ты то что Юджин? Название твоего города кУстанай? ты изобрел машину времени и в 1982 летаешь?)
Както непонятно все с вами ребята непонятно) хотя нет зачем я лукавлю,все с вами понятно для вас абсолютно никакой Фомин который даже петь не хотел все народ просил подпевать- он норм, он "наш" , а группа "Формат" и какието южане под которых колбасилилась вся площадь (Юджин паходу с закрытыми глазами ходил)-они нет,не наши и вообще на непонятном языке пели)
Занавес..
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* yudjin
"Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите Фомину на большом концерте в честь юбилея города
yudjin


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Сообщений: 6068
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.08.19 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
меня корежит кАстанай,

что же ты так убиваешься...ты ж так не убьёшься вовсе! ;-)
Цитата:
abaika95:
он "наш" , а группа "Формат"

неее... ну ты уж ярлыки сразу не вешай и за меня не додумывай... Я и про ди-джейских бородачей -мАсквичей написал... Что-то ты эти мои мысли пропустил?
Ты уж не лицемерь и не перевирай в духи Мереке Заканыча.... а мож ты и есть он? А, абайка? ;-)
А я пишу то, что вижу и чувствую...без всякой политики и поиска внешнего врага... нравится ли тебе или нет... мне по барабану...
А барабанщики Фомина всё же были крутые!

[Исправлено: yudjin, 18.08.2019 - 14:22]
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§ Victor Yang
"Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите Фомину на большом концерте в честь юбилея города
Victor Yang


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Сообщений: 11873
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.19 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
меня корежит кАстанай

И меня корежит, но это правильно, если написано "Костанай". Звук О безударный и читается как "А". Так же корежит от произношения безударной О - вологодский диалект получается, а не литературный русский. И поэтому самое правильное название по-русски - Кустанай. И власти Казахстана не имели никакого права указывать как писать по-русски адаптированные названия. И по этому поводу мне интересно - осмелятся ли они указывать странам с латинским алфавитном, что правильно (на английском, французском, испанском и т. д.) писать Qostanai, а не Kostanay? Очень в этом сомневаюсь.
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§ Ваш земляк
"Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите Фомину на большом концерте в честь юбилея города
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2458
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.08.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Фомин который даже петь не хотел все народ просил подпевать- он норм, он "наш" , а группа "Формат" и какието южане под которых колбасилилась вся площадь (Юджин паходу с закрытыми глазами ходил)-они нет,не наши и вообще на непонятном языке пели)

Ну что хочется сказать...Блин, даже слов не нецензурных не могу подобрать.Мне абсолютно пофигу, кто на каком языке поёт.Нравится - слушаю. Я специально с Зайцев скачивал сборники казахстанской музыки. А ещё украинской,узбекской и таджикской.Нравится "Улытау", а это не совсем попса, нравится, когда играют на домбре. Вот такой я "неправильный" бывший оккупант!

[Исправлено: Ваш земляк, 18.08.2019 - 13:39]
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§ Victor Yang
"Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите Фомину на большом концерте в честь юбилея города
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11873
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.19 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
P. S. Что бы сделали со мной Россияне за такое- мАсква, чИлябинск?)

Возможно я тебя удивлю, но никто в слове Москва букву О не выговаривает (кроме тех кто на диалектах разговаривает), равно как и в слове Челябинск - букву Е. Мало того - выговаривание будет отклонением от нормы.

[Исправлено: Victor Yang, 18.08.2019 - 14:46]
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§ abaika95
"Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите Фомину на большом концерте в честь юбилея города
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 245
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.08.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- К ней же можно отнести и Фомина. Выступил позитивно, честно, добро и с хорошими словами меж песен.Да и песни через одну в принципе известные, народ скупо, но подпевал.

О местных звездах из Астаны и южнее сказать что-то сложно... оперный солист- на большого любителя, репертуар тоже.... группа Формат и еще кто-то... пели громко, шумно, старились, возможно и качественно, но незнакомо..отсюда для большинства "что шли, что ехали".

Занавес подняли, занавес опустили..

Цитата- что же ты так убиваешься...ты ж так не убьёшься вовсе!

А тебе только этого и надо?) чтобы твое мнение здесь превалировало?) недождешся)

Цитата- в духи Мереке Заканыча.... а мож ты и есть он? А

Какие духи?) и да это я Заканыч, надо было 113 ник выбрать)


8-)
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§ Vital
Re: "Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7893
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.08.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В молодости слушал только рок, метал, индастриал. А щас все слушаю от А до Я. Иногда даже классику. Считаю не красиво перемывать кости Фомину. Человека пригласили на праздник. Он приехал. Люди на ХАЛЯВУ посмотрели, послушали. Девчонкам радость, особенно кто прикаснулся руками. Месяц теперь мыть не будут)))
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