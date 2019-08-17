Обликоморале Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6786

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:56 И снова здравствуйте.

Смотрю, несмотря на моё недельное отсутствие на форуме, обиженные адепты карНавальных "пушных зверьков" и беглых олигархов не могут успокоится. И кстати, в отличии от вас, я дам оценку действиям полицейских в данной ситуации.Тут как нельзя лучше подходят известные слова российского министра иностранных дел и даже нашего бывшего министра труда в 2013 году сказанные.

И в очередной раз вопрос редакции. Ау, где наши, распиаренные вами правозащитники, Миллер и иже с ней? :loЦитата: Ваш земляк:

злостных либералов, раскачивателей лодок и шатателей режима.

Ты своё с чужим не путай.