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≡ "Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите Фомину на большом концерте в честь юбилея города		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите Фомину на большом концерте в честь юбилея города
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36485
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.19 - 08:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сцене, которая разместилась между Шахматным клубом и художественной школой в центре Костаная, выступили солист театра "Asta Opera" Сундет Байгожин, группа "Формат" и Каират Баекенов, российский певец Митя Фомин и ди-джеи S-BROTHER-S.
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§ abaika95
Re: "Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите...
abaika95


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Сообщений: 243
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.08.19 - 08:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
День города был очень крутой, до того момента пока не вышел Фомин) такого унылого кхм.. я давно не слышал) отработал на слабую тройку) и еще момент у Россиян какаято проблема с выговареванием названия нашего города) у них язык не может повернутся сказать Костанай, ну ладно на край кУстанай, но почему именно режущее кАстанай?) клубные диджеи для для поднятия настроения горожанам на площади тоже такое себе решение) салют шикарный-ноль вопросов)
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§ vofkakst
Re: "Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите...
vofkakst


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Сообщений: 417
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 18.08.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем дальше - тем хуже и печальнее....

Где ж акимат такой шлак откапывает и на праздники везет?
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§ Сергей_я
Re: "Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите...
Сергей_я


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Сообщений: 2772
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 18.08.19 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
День города был очень крутой, до того момента пока не вышел Фомин

ну он кстати молодец, пел сам, для попсы это уже прорыв.
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§ alex_60
"Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите Фомину на большом концерте в честь юбилея города
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.08.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне понравилось ВСЕ.
Даже пиво.
А сегодня праздник тоже?
Судя по постам олигархи готовы платить и 25 процентов в черную дыру.
Из зарплат наемных рабочих.
Веселые олигархи.

[Исправлено: alex_60, 18.08.2019 - 10:51]
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§ Змея Подколодная
Re: "Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите...
Змея Подколодная


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Сообщений: 664
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 18.08.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А табананы и шоколад бесплатно не раздавали? Скучно. В Астане, простите, в Нур-Султане - недавно мороженным в толпу людей кидали. Столько собралось, которые не могут себе позволить балмуздак купить, с колясками лезли. Там весело, а у нас скучно)))
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§ alex_60
"Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите Фомину на большом концерте в честь юбилея города
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.08.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
, простите, в Нур-Султане - недавно мороженным в толпу людей кидали. С

Ну что вы, товарищ Змея подколодная.
Кустанай, его жители, приличные и культурные люди.
Сравнили тоже.
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§ yudjin
Re: "Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите...
yudjin


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Сообщений: 6063
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.08.19 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
) и еще момент у Россиян какаято проблема с выговареванием названия нашего города) у них язык не может повернутся

да, нет это просто у местных из раза в раз переклинивает на этом... хотя есть правила великого и могучего русского языка.
Для справки.
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§ abaika95
"Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите Фомину на большом концерте в честь юбилея города
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 243
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.08.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А значит Россиянам все можно и правила языка это позволяют?) ладно) учтем, только ты Юджин супер-городской патриотс, бугуртишь на любые каверкания родного городского пространства то так свободно относишься к абсолютно дурной перебивке названия своего города) и если честно что то не подходит сюда утверждение как слышится..) вот произнеси про себя КОСТАНАЙ) где там букву А в первом слоге слышно убейте не пойму) есть мысль что РФцам просто пофиг, не заморачиваются какието азиатские города еще правильно называть)



P. S. Что бы сделали со мной Россияне за такое- мАсква, чИлябинск?)
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§ yudjin
Re: "Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите...
yudjin


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Сообщений: 6063
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.08.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
День города был очень крутой, до того момента пока не вышел Фомин) такого унылого кхм..

День непонятно какого города был .. на троячок. Финальный концерт -самый отвратительный за последние лет 25. Последние 50 минут перед салютом были адом для мозга... если пару сотен и бесновались тупым движением прыганья с поднятыми руками, то несколько тысяч людей не могли дождаться когда это прекратится. Эта специфическая музыка для обкуренной клубной толпы была годна для дня молодежи, где-то на пляже, но не на юбилей города и тем более как финальный аккорд праздника. Тем более обидно за старшее поколение , да и детей тоже... они , как и история Кустаная оказались вычеркнуты с праздника.
Ведь что нравится рядовому и среднестатистическому зрителю... чтобы можно было подпевать и пританцовывать. НИ ПОД ОДНОГО ИЗ приглашенных исполнителей это не удалось в полной мере. А как бы не хаяли прошлогоднюю "Комбинацию", как бы не плевались Наташей Королевой, Русским размером... под них пели и плясали всей площадью...хоть и голимамая попса.
К ней же можно отнести и Фомина. Выступил, как и выступил...от него большего ожидать сложно в принципе. Но зато позитивно, честно, добро и с хорошими словами меж песен.Да и песни через одну в принципе известные, народ скупо, но подпевал.
Зато удивили два его барабанщика.. действительно мастера зажечь толпу ритмом и какой-то мелодией.Они молодцы, выкладывались...что было видно на больших экранах.
О местных звездах из Астаны и южнее сказать что-то сложно... оперный солист- на большого любителя, репертуар тоже.... группа Формат и еще кто-то... пели громко, шумно, старились, возможно и качественно, но незнакомо..отсюда для большинства "что шли, что ехали".

Ну а потом началось нечто рвотное...

Единственное, что радовало это картинка... Всё таки научились качественно и ярко делать сцену, светомузыку, спецэффекты, видеоряд на экранах.
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