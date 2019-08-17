/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Больше человек, чем животное" - перфоманс возле зеркального сайгака провели в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Больше человек, чем животное" - перфоманс возле зеркального сайгака провели в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36485
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Идею перформанса предложила я, - рассказала арт-директор алматинского агентства "4D Click" Ирина ЛИ. - Мы хотели показать, что сайгак спокойно обитает среди людей. Но люди охотятся так нагло, что сами превращаются в зверей.
Читать новость

§ maxsaf
Re: "Больше человек, чем животное" - перфоманс возле...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2958
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идея - класс. Мне нравится. Реально симпатично.
Их осталось чуть больше 300 000. А врачам еще не пора ставить памятник, и в красную книгу заносить? Их вроде намного меньше осталось.
Профайл

§ alex_60
Re: "Больше человек, чем животное" - перфоманс возле...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4594
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне нравится.
Профайл

§ zloy kyrgyz
Re: "Больше человек, чем животное" - перфоманс возле...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 17.08.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы организаторы ! Полностью потдерживаю такие культурные перформансы, нужно их в школах показывать и рассказывать..
Профайл

* Змея Подколодная
"Больше человек, чем животное" - перфоманс возле зеркального сайгака провели в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 663
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 18.08.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А егерю не хотите памятник поставить, которого убили?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 157
Пользователей: 1
Всего: 158

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх