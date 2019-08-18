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≡ "Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите Фомину на большом концерте в честь юбилея города		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите Фомину на большом концерте в честь юбилея города
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36485
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.19 - 08:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сцене, которая разместилась между Шахматным клубом и художественной школой в центре Костаная, выступили солист театра "Asta Opera" Сундет Байгожин, группа "Формат" и Каират Баекенов, российский певец Митя Фомин и ди-джеи S-BROTHER-S.
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§ abaika95
Re: "Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите...
abaika95


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Сообщений: 242
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.08.19 - 08:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
День города был очень крутой, до того момента пока не вышел Фомин) такого унылого кхм.. я давно не слышал) отработал на слабую тройку) и еще момент у Россиян какаято проблема с выговареванием названия нашего города) у них язык не может повернутся сказать Костанай, ну ладно на край кУстанай, но почему именно режущее кАстанай?) клубные диджеи для для поднятия настроения горожанам на площади тоже такое себе решение) салют шикарный-ноль вопросов)
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§ vofkakst
Re: "Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите...
vofkakst


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Сообщений: 417
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 18.08.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем дальше - тем хуже и печальнее....

Где ж акимат такой шлак откапывает и на праздники везет?
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§ Сергей_я
Re: "Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2772
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 18.08.19 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
День города был очень крутой, до того момента пока не вышел Фомин

ну он кстати молодец, пел сам, для попсы это уже прорыв.
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§ alex_60
"Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите Фомину на большом концерте в честь юбилея города
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4594
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.08.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне понравилось ВСЕ.
Даже пиво.
А сегодня праздник тоже?
Судя по постам олигархи готовы платить и 25 процентов в черную дыру.
Из зарплат наемных рабочих.
Веселые олигархи.

[Исправлено: alex_60, 18.08.2019 - 10:51]
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§ Змея Подколодная
Re: "Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите...
Змея Подколодная


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Сообщений: 663
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 18.08.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А табананы и шоколад бесплатно не раздавали? Скучно. В Астане, простите, в Нур-Султане - недавно мороженным в толпу людей кидали. Столько собралось, которые не могут себе позволить балмуздак купить, с колясками лезли. Там весело, а у нас скучно)))
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