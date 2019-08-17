/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36485
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мнения экономических обозревателей, представителей профсоюзов и бизнеса, которых непосредственно затронут выплаты дополнительных 5% от зарплаты каждого сотрудника. Свою позицию объяснили и представители ЕНПФ.
Читать новость

§ Обликоморале
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6786
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.19 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Скажу честно - в свете последних решений стал работать неофициально. Не плачу налоги и не собираюсь.

Что и требовалось доказать. :lol: В этом вся "мыздесьвласть"
Профайл

§ Vital
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7890
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.08.19 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А небоишься что тебе продавщицы хозяйство в одном месте оторвут?))
Профайл

§ Обликоморале
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6786
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.19 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А небоишься что тебе продавщицы хозяйство в одном месте оторвут?))

А чего ему боятся? Судя по всему Добринцофф хороший "хозяин" и з\п у него достойная в отличии от большинства работодателей. За такое место будут держатся.
Профайл

§ Butch
Re: Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.08.19 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переложат работодатели эти дополнительные пенсионные и медстраховочные отчисления на работника, и правильно сделают. Или иным способом станут избегать оплаты, как верно подмечено в статье - хочет работник дальше работать пусть открывает ип и заключает договор на оказание услуг. И тоже будет это правильным решением.
Кому не нравится - всего доброго, занимайтесь своей "любимой" работой не имея её вовсе, если получится конечно.
Хоть кто-то должен в этой стране перестать жевать сопли и умиляться от разглядывания розовых европейских какуней. Ожидать подобного поведения от рабочей массы это верх глупости, на то она и рабочая масса. Но коль скоро и государственное управление, и научная интеллигенция как показала 30-тилетняя практика, не способно на это, остаётся только предпринимательская, тонюсенькая, прослойка, которую всё поджимают и поджимают и я надеюсь что она таки начнёт разговаривать и требовать как серьёзный взрослый мужик и от одних и от других, в рамках законодательства разумеется. Или полностью исчезнет, что тоже будет отличным вариантом чисто для наглядности - "сколько усилий нужно приложить и рисков на себя принять, для того чтобы иметь хотя бы 10-ю часть нынешних доходов, не обеспечивая кому-то там Канарских островов".
Профайл

§ Victor Yang
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11871
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.19 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
России человек в совокупности платит около 41-43% налогов.

При таком "подсчёте" налогов несколько раз подсчитаны налоги. А так они в любом государстве платятся с каждого расчёта.
Профайл

§ Victor Yang
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11871
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Или команды не было?

Не было конечно - выходные же.
Профайл

* Змея Подколодная
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 663
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 18.08.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно подождать. Как обычно бывает- отсрочат, будут корректировать и т.д. Может не так страшно все. ООСМС ввели, соц налог в процентах уменьшили. Непонятно, как будут исчисляться эти дополнительные 5 % ОПВ. От начисленного дохода? От дохода-минималка-10% ОПВ. Формула исчисления где? Пока оф документа нет.

[Исправлено: Змея Подколодная, 18.08.2019 - 10:30]

[Исправлено: Змея Подколодная, 18.08.2019 - 10:37]
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 159
Пользователей: 1
Всего: 160

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх