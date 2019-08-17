/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36485
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Астанчанка решила «спросить мнение народа» и предложить законопроект, согласно которому казахстанским семьям будет запрещено рожать более 2-х детей, если они не могут обеспечить для 3-го или 4-го ребенка необходимых условий.
Читать новость

§ alex_60
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4594
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну короче старая песня началась.

Как им чудесно живется на западе.
Да живите ради бога, только сказки у себя оставьте.
Профайл

§ maxsaf
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2958
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не наоборот, имея 4-ре и более, работать практически не выгодно. Так многие турки и живут. Квартира оплачивается, содержание детей тоже, плюс пособия. Сумма может далеко за 3000 чистыми доходить. Что не каждый ещё заработать может.

Он это знает, просто провокатор голимый
Профайл

§ maxsaf
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2958
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Как им чудесно живется на западе

У вас же вроде кастрацию собирались вводить? После этого рождаемость уже не нужно регулировать, просто проведите всеобщую пару раз.
Профайл

§ elektron
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3474
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.08.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Он это знает, просто провокатор голимый

Гложут меня однако смутные сомнения. :lol:
Профайл

§ elektron
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3474
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.08.19 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ну короче старая песня началась.

Был вопрос задан ,мы ответили. Никого не обидели надеюсю ;-)
Профайл

§ abaika95
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 242
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.08.19 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Можно пруф увидеть для этого утверждения?

-Нет (голосом и манерой профессора Преображенского), ты можешь пруф предоставить что мое утверждение неверное?)

Цитата- он провокатор...

Для особенно умных Канадцев) - провокация- Подстрекательство, побуждение отдельных лиц, групп, организаций к действиям, которые повлекут за собой тяжёлые, иногда губительные последствия.

И? На какие губительные последствия я тебя провоцировал? пруфы в студию)
Профайл

§ pro100tak
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 338
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 18.08.19 - 04:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что такое "астанчанка" сейчас? Все знаем, было принято решение для жителей сияющего города оставить такое понятие. Но почему-то опять из края в край. На КЗ каналах убили понятие "Астана", появилось новое ПОНЯТИЕ - Ел Орда. (Кстати, не уверен, что правильно написал). И кто она такая?
И о сути темы, поднятой тупой до ужаса астановки (нынешней нур-султ-ки). Прошу пардона, но к ней только так. Воспроизведение и сохранение нации как народ идет только тогда, когда коэффициент воспроизведения будет не менее 1,3. И так может получиться только в том случае, когда у 100 пар будет в среднем 2 с половиной ребенка. Это в среднем!!! Значит, надо, наоборот, стимулировать рождение 3-4-го ребенка с учетом высокой младенческой и юношеской (пороговой) смертности. И у страны, государства, бюджета должны быть заложены и находиться средства на это. А иначе нахрена нужны Назарбаевские школы, какие-то супергимназии и дрпр.

[Исправлено: pro100tak, 18.08.2019 - 04:44]
Профайл

§ Змея Подколодная
Re: "Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 663
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 18.08.19 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравая мысль, но сырая конечно. Надо было продумать все детали. Хочешь третьего, четвертого ребенка- подтверждай доход. Вот и черные зарплаты выйдут из тени))) Определенный контингент, зная, что пособий за детей не светит, перестанут рожать каждый год. В советсткое время противозачаточные выдавали за счет гос бюджета. Спирали ставили. Патронажные медсестры бегали по домам. Вот это надо реанимировать.
Профайл

* таноми52
Re: "Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 894
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.08.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Значит, надо, наоборот, стимулировать рождение 3-4-го ребенка с учетом высокой младенческой и юношеской (пороговой) смертности. И у страны, государства, бюджета должны быть заложены и находиться средства на это.



Всё верно! Научный подход, а не какие-то обывательские соображения.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 151
Пользователей: 1
Всего: 152

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх