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§ NG.kz
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36483
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мнения экономических обозревателей, представителей профсоюзов и бизнеса, которых непосредственно затронут выплаты дополнительных 5% от зарплаты каждого сотрудника. Свою позицию объяснили и представители ЕНПФ.
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* Ваш земляк
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2452
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.08.19 - 01:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
ведь от благополучия людей которые работают у меня ,косвенно зависит и моё благополучие.

Не косвенно, а напрямую! Если у человека будет геморрой по жизни, то он будет стараться разобраться с этим гемором, и плевать ему будет на работу!
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§ Victor Yang
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11869
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.19 - 01:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Вот только это не работодатель с тебя вытащил, а государство!

Нет - именно работодатель. Государство обязало платить ЕГО со своих доходов, а не с доходов работников. А работодатель это вешает на работника.
Цитата:
Ваш земляк:
Которое на бОльшее не способно, в силу того, что у руля некомпетентные во всём, кроме воровства, люди.

Как жаль, что все кто знает как управлять государством, уже работают парикмахерами и таксистами. В нашем случае - мебельщиками.
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§ Сыкымы
Re: Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 969
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 18.08.19 - 01:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вы так и не ответили чё сами то в кабинете не сидите?

Странный вопрос. Я ведь не претендую на кабинет. Я не хочу сидеть на чьей-то шее. Мне нравится моя работа и я хочу получать достойную оплату за неё без незаконных вычетов. Почему вы считаете это моё желание моей наглостью? Я должен молчать, "сопеть в две дырочки" и радоваться, что хоть так платят?
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§ Добринцофф
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6668
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.08.19 - 01:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А я именно про первый - с ним ты также в проигрыше.

Почему в проигрыше?
Объясняю ещё раз простым русским языком,у меня не бюджетная организация всё что мы зарабатываем- это зарабатываем мы сами своим трудом.
Приходит человек на работу я ему говорю какая будет его з\п в данный момент это проценты от выручки если устраивает человек работает если нет так нет.Все остальные хотелки и плюшки которые государство будет преподносить как "заботу о работнике", а фактически просто на законных основаниях лезть в мой карман что бы набить свой, будут за счёт работника,вот в данном конкретном случае эти 5% идут на пенсионный счёт работника,так почему я должен их платить из своего кармана.Через время появится ещё один закон только там уже будет не 5% а 25% и чё....?

[Исправлено: Добринцофф, 18.08.2019 - 02:02]
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§ Добринцофф
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6668
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.08.19 - 02:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Мне нравится моя работа и я хочу получать достойную оплату за неё без незаконных вычетов.

Вот видите вы не хотите что бы у вас высчитывали эти 5%,но с удовольствием готовы содрать их с вашего работодателя.
Так чем вы лучше его?И это при том что эти 5% идут на ваш счёт.
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* Ваш земляк
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2452
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.08.19 - 02:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Как жаль, что все кто знает как управлять государством, уже работают парикмахерами и таксистами. В нашем случае - мебельщиками.

А я и не претендую! Я за то, чтобы государством управляли эффективные менеджеры.И отчитывались перед теми, кто нанял их управлять. И в данном случае твой сарказм неуместен. Ты лучше побыстрее документы собирай, чтобы дополнительные 5% не платить.
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§ Добринцофф
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6668
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.08.19 - 02:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Нет - именно работодатель.

Ты так ничего и не понял.
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* Ваш земляк
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2452
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.08.19 - 02:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Через время появится ещё один закон только там уже будет не 5% а 25% и чё....?

И снова "вооот!".И почему люди не могут спросить с тех, кому они делегировали полномочия по управлению государством, почему так происходит?! Неужели нет других способов, кроме того, как залезть в карман работяге?!
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* Ваш земляк
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2452
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.08.19 - 02:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

А ты сам как считаешь - должен ли работодатель платить, или же работник?Обоснуй свою точку зрения! Или команды не было?Если сольёшься по тихому, я постараюсь понять и простить...
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* Ваш земляк
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2452
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.08.19 - 02:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ты так ничего и не понял.

Не мечите бисер...Персонаж обожает государство, которое его имеет во всех мыслимых и немыслимых позициях.И жизнь готов положить, чтобы защитить его! Рабская психология...

[Исправлено: Ваш земляк, 18.08.2019 - 01:11]
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§ Добринцофф
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6668
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.08.19 - 02:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Государство обязало платить ЕГО со своих доходов, а не с доходов работников. А работодатель это вешает на работника.

Я тебе объясню в двух словах может так понятнее будет,эти деньги работодатель мог бы отдать тебе же в виде небольшой премии ,а теперь не отдаст ,а положит на твой пенсионный счёт который ты врят ли когда нибудь увидишь.
Может быть после этого ты согласишься как написал тебе "Ваш земляк" что эти деньги с тебя же вытащило государство.
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* Ваш земляк
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2452
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.08.19 - 02:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скажу честно - в свете последних решений стал работать неофициально. Не плачу налоги и не собираюсь. Всё то, что говорят про 13% - наглая ложь! В России человек в совокупности платит около 41-43% налогов.Работодатель вынужден работать незаконно, потому что неэффективные менеджеры принимают те законы,благодаря которым ему так проще работать.Если начать платить всё то, что ты должен, то ты просто будешь вынужден закрыться. Денег не то что на развитие бизнеса - на жизнь не будет хватать. Теперь это же добирается и до Казахстана. Наши страны - симбиоты. Любая чушь, которая обязательно становится обязательной к исполнению(простите за невольный каламбур)в России, принимается и в Казахстане.
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§ Сыкымы
Re: Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения...
Сыкымы


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Сообщений: 969
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 18.08.19 - 02:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
с удовольствием готовы содрать их с вашего работодателя.

Я ни с кого ничего не хочу "содрать".
Цитата:
Добринцофф: Закон есть закон и его нужно исполнять.

Это чьи слова? Я, что ли, законы придумываю?
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* Ваш земляк
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2452
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.08.19 - 02:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Может быть после этого ты согласишься как написал тебе "Ваш земляк" что эти деньги с тебя же вытащило государство.

"Этого не может быть! ВЫВСЁВРЁТЕ!" Просто человек может рассуждать много и много говорить, но не имеет ни малейшего представления о сборах и налогах. А если и имеет, то самое поверхностное.Но даже и эти поверхностные знания дают ему право учить всех.
ПыСы. Блин, как же я обожаю момент из "Собачьего сердца", когда профессор Преображенский высказывает Шарикову про то,что он даёт советы вселенского масштаба и вселенской же глупости!Я, конечно, ничего не хочу сказать, но уж очень напоминает...
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* Ваш земляк
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2452
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.08.19 - 02:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вся наша слабость от того, что мы не знаем законов. И если начать говорить с Государством его же языком, то можно многого добиться.
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