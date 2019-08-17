Цитата: Victor Yang:

А я именно про первый - с ним ты также в проигрыше.

Почему в проигрыше?

Объясняю ещё раз простым русским языком,у меня не бюджетная организация всё что мы зарабатываем- это зарабатываем мы сами своим трудом.

Приходит человек на работу я ему говорю какая будет его з\п в данный момент это проценты от выручки если устраивает человек работает если нет так нет.Все остальные хотелки и плюшки которые государство будет преподносить как "заботу о работнике", а фактически просто на законных основаниях лезть в мой карман что бы набить свой, будут за счёт работника,вот в данном конкретном случае эти 5% идут на пенсионный счёт работника,так почему я должен их платить из своего кармана.Через время появится ещё один закон только там уже будет не 5% а 25% и чё....?



[Исправлено: Добринцофф, 18.08.2019 - 02:02]