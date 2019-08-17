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§ NG.kz
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36483
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мнения экономических обозревателей, представителей профсоюзов и бизнеса, которых непосредственно затронут выплаты дополнительных 5% от зарплаты каждого сотрудника. Свою позицию объяснили и представители ЕНПФ.
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§ Сыкымы
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 964
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 18.08.19 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
До чего же жадный предприниматель пошёл.

Давно уже так. Главное - выиграть тендер, и не важно, что у тебя таких специалистов нет и в помине. Нанимаются субподрядчики соответствующего профиля за полцены (они и этому рады), "субчики" делают всю работу, ты сидишь в кабинете, имея 50%, - чем не жизнь? А как 5% отдать за работников, которые тебя и себя кормят - ооо, это дорого!!! У нас фирма разорится! :lol:
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* Victor Yang
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11865
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.19 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
а то ведь можно всё в законные рамки поставить ,то есть вариант номер 1.

Но можно и без работников остаться в этом случае, а это чревато бОльшими потерями для предпринимателя. И что в твоём понимании соц. пакет?
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