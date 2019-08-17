Цитата: elektron:

До чего же жадный предприниматель пошёл.

Давно уже так. Главное - выиграть тендер, и не важно, что у тебя таких специалистов нет и в помине. Нанимаются субподрядчики соответствующего профиля за полцены (они и этому рады), "субчики" делают всю работу, ты сидишь в кабинете, имея 50%, - чем не жизнь? А как 5% отдать за работников, которые тебя и себя кормят - ооо, это дорого!!! У нас фирма разорится!