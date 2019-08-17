Сыкымы:

А почему я, батрача на вас за минималку, должен оплачивать ваш отдых на Канарах? А вы ещё норовите свои 5% на

Сыкымы:

Где в законе написано, что эти 5% должны вычитаться из моей з/п? Попробуйте удержать их - и тогда поспорим в суде.