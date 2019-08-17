|Цитата:
Сыкымы:
А почему я, батрача на вас за минималку, должен оплачивать ваш отдых на Канарах? А вы ещё норовите свои 5% на
Если бы у меня люди работали за минималку я бы им не только 5% ,а 10% в пенсионный фонд ложил.
Цитата:
Сыкымы:
Где в законе написано, что эти 5% должны вычитаться из моей з/п? Попробуйте удержать их - и тогда поспорим в суде.
Ну ,что вы минималка и 5% это святое,даже спорить не буду.
А вот если есть два варианта
1)Получать минималку+полный соц пакет за счёт работодателя
2)Получать две,три минималки и согласиться с тем ,что раз эти несчастные 5% всё таки идут на ваш пенсионный счёт,то может не стоит наглеть и лезть на рожон,а то ведь можно всё в законные рамки поставить ,то есть вариант номер 1.