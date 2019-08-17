yudjin Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6060

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 00:04 бл... голубые шары и белые ватманы теперь под запретом. Срочно изъять из всех канцелярских магазинов! Урок ИЗО исключить из школьной программы! Внимание родителям! Скоро 1 сентября, НЕ отпускайте детей в школу с ватманом в руках или тщательно его прячьте под 3-мя слоями газеты... лучше Казахстанская правда!

А запрет ватмана уже начал действовать. Сегодня в ДЕНЬ ГОРОДА дети возле сквера рисовали городские пейзажи... Но им вместо ватмана выдали какие-то куцые листки:





[Исправлено: yudjin, 18.08.2019 - 00:10]