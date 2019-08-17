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§ NG.kz
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36483
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Попросили развернуть ватман, посмотрели, там ничего нет, переговорили друг с другом про пикет, хотя мы взяли его в других целях, записали наши данные", - сообщила художница Мария Абабкова.
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§ electro
Re: Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 17.08.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это они, типа "на опережение" сработали
:lol: :lol: :lol:
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§ maxsaf
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2958
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как в том фантастическом фильме, когда сажали не за преступление, а за вероятность, что оно может произойти. Цифровизация же ))
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§ yudjin
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
yudjin


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Сообщений: 6060
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.08.19 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бл... голубые шары и белые ватманы теперь под запретом. Срочно изъять из всех канцелярских магазинов! Урок ИЗО исключить из школьной программы! Внимание родителям! Скоро 1 сентября, НЕ отпускайте детей в школу с ватманом в руках или тщательно его прячьте под 3-мя слоями газеты... лучше Казахстанская правда!
А запрет ватмана уже начал действовать. Сегодня в ДЕНЬ ГОРОДА дети возле сквера рисовали городские пейзажи... Но им вместо ватмана выдали какие-то куцые листки:


[Исправлено: yudjin, 18.08.2019 - 00:10]
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§ abaika95
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 241
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.08.19 - 00:16
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