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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4593
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Э, люди, день города сегодня.
Кто свободен от полива, хватит
Щелкать. Погода гуд.
Завели катасию.

Жить хорошо, где нас нет, это известно.
Но также известно другое.

[Исправлено: alex_60, 17.08.2019 - 15:55]
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§ zloy kyrgyz
Флуд и оффтопик (часть 4)
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 17.08.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс потдерживаю :lol: только остальным форумчанам как то побоку это все, они же не в Костанае живут :-P
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4593
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заметил, давно уже, что ино вопросов много задают. Вопросы, вопросы. Одни вопросы если посмотреть. Все их посты одни вопросы. , кончаются вопросительным знаком. Похоже на допросы. Комплекс похоже.
Да похоже комлекс.
Опять же отмечу. Не у всех.
Ну тут понятно думаю.

[Исправлено: alex_60, 17.08.2019 - 16:14]
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2438
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.08.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Тест #1 форума на политкорректность. Могу ли я использовать слово "Негр" или "Негры" зная, что это может быть воспринято кем-то как оскорбление? Могут ли эти слова быть использованы в тексте статьи?

На это ответили в фильме "Брат-2".
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2438
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.08.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
До этого афроамериканцам не разрешалось ездить в одном автобусе с белыми людьми.

Это называлось "расовая сегрегация". Не благодари!
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2438
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.08.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Надо было разбираться с этим вопросом до конца

Да тут был один персонаж, Хохлом звали.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2438
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.08.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Если бы кто-то назвал свой музыкальный коллектив "Арийцы" - это бы наверняка осудило общество. Потому что это указывает на исключительность и превосходство одних людей над другими.

Раньше,давным-давно, был такой протонарод - арии.Национал-социалисты, пришедшие к власти в Германии 1933-ем году, во главе с Адольфом Шикльгрубером, решили возвести возникновение немцев к этому народу, типа современные немцы - это потомки древних ариев. Вот так вполне себе нормальное слово стало нарицательным и почти ругательным.

[Исправлено: Ваш земляк, 17.08.2019 - 15:46]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 238
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.08.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцы всех с праздником! Желаю всем сегодня веселья, вкусного шашлыка,свежего пива) правда Фомин чет неочень)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2958
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
правда Фомин чет неочень

Ну не голосуйте на следующий год за него ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2958
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь, виа Негры отпахали гонорар и оправдали свое название ))
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