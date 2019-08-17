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§ NG.kz
"Жаль, что ветер сегодня слабый" - фестиваль воздушных змеев прошёл в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36483
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Праздничные мероприятия, посвященные дню рождения Костаная, продолжились сегодня, 17 августа, на площади перед областным акиматом. С 11 часов утра работали ларьки, здесь же рисовали картины, пели коллективы и гуляли горожане.
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§ Серый волк
"Жаль, что ветер сегодня слабый" - фестиваль воздушных змеев прошёл в Костанае
Серый волк


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Сообщений: 10632
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 17.08.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитал. Ну хоть что-то весёлое. Бегали сталкивались. :-) доехал до аэропорта сел к ближайшему морю. ОхЗмеев на борту нет. Паруса будут завтра, в море надеюсь с ветром. :-) все всего, не смотря на... :-)

[Исправлено: Серый волк, 17.08.2019 - 16:46]
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