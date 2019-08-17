Добринцофф Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка #10





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6658

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 20:23 Цитата: Vital:

Не понял. Получается я работая на работодателя. Он с меня выщит.

Ну вот, расчёт людей которые придумали этот закон оказался верным.

Когда думали где бы ещё денег на халяву урвать,то в свете последних выступлений вариант повесить эти 5% на работяг отпал сразу,чревато знаете ли,народ и так голодный могут так ответить что мало не покажется.

А вот повесить на работодателя и тем самым столкнуть лбами директора с персоналом-это в самый раз.

Теперь работодатель сволочь потому ,что он обдирает трудящихся,начальнику по барабану он то же не собирается за всех платить,а депутаты в выигрыше и деньги капают и мол вот мы какие хорошие о народе думаем.