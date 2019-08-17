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§ NG.kz
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36483
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мнения экономических обозревателей, представителей профсоюзов и бизнеса, которых непосредственно затронут выплаты дополнительных 5% от зарплаты каждого сотрудника. Свою позицию объяснили и представители ЕНПФ.
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§ Добринцофф
Re: Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6658
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.08.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закон есть закон и его нужно исполнять.
Не могу понять в чём проблема то?
Ну уменьшить з\п на эти 5% и заплатить всё как полагается.
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§ Козлов я
Re: Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.08.19 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще вариант- набирать на работу пенсионеров. ;-)
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§ Vital
Re: Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7887
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.08.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Не соглашусь с тобой. Я знаю тебя как порядочного чела. И потому мне не понятно, почему ты принял такое решение как взять с зарплаты 5 %. Продавцы че не люди? Цены на все же ростут, тогда подымай на хлеб, колбасу, и т.д. От туда и бери 5. Зачем зарплату режишь. У всех семьи, девчата хотят деньги не только на чашку риса)))
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§ сайлау курманов
Re: Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3130
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.08.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги нужны сегодня и сейчас, а не в обозримом будущем.людям простым и бизнесу катастрофически не хватает денег, а тут ещё один налог. Они просто издеваются, всё им мало
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§ Сыкымы
Re: Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения...
Сыкымы


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Сообщений: 962
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 17.08.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну уменьшить з\п на эти 5%

Вот свою прибыль и уменьшайте. Моя з/п здесь при чём?
Цитата:
Добринцофф:
Закон есть закон и его нужно исполнять.
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§ Добринцофф
Re: Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6658
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.08.19 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Вот свою прибыль и уменьшайте. Моя з/п здесь при чём?

Почему?
Ведь эти деньги идёт на ваш пенсионный счёт,так почему я должен оплачивать вашу благополучную старость?
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* drakon
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17108
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
так почему я должен оплачивать вашу благополучную старость?

Правильно говоришь, товарищь. Будут они по заграницам-
мотаться, в ресторанах - обедать. А ты товарищь-Пахать?... :lol: :oops: :lol:
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§ Victor Yang
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11864
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.08.19 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ведь эти деньги идёт на ваш пенсионный счёт,так почему я должен оплачивать вашу благополучную старость?

Ну, это только в том случае, если после выхода на пенсию, человек проживёт больше 16 лет. А вот если не проживёт, то куда они пойдут? Эта часть накоплений не наследуется.
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§ Vital
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7887
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.08.19 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не понял. Получается я работая на работодателя. Он с меня выщит. А когда я умру мои дети даже не смогут мороженое купить. Тогда получается я на новой. Короче воровать...
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§ Добринцофф
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6658
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.08.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Не понял. Получается я работая на работодателя. Он с меня выщит.

Ну вот, расчёт людей которые придумали этот закон оказался верным.
Когда думали где бы ещё денег на халяву урвать,то в свете последних выступлений вариант повесить эти 5% на работяг отпал сразу,чревато знаете ли,народ и так голодный могут так ответить что мало не покажется.
А вот повесить на работодателя и тем самым столкнуть лбами директора с персоналом-это в самый раз.
Теперь работодатель сволочь потому ,что он обдирает трудящихся,начальнику по барабану он то же не собирается за всех платить,а депутаты в выигрыше и деньги капают и мол вот мы какие хорошие о народе думаем.
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