drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1923





(Полноправные пользователи) Сообщений: 17107

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:57 Цитата: alex_60:

Вечером спички возьму.

Алекс, смотри, все уже знают,

что ты поджигатель сена.

Или это такой Атракцион будет-

Подожги и не признавайся?...