/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 129 из 129«1...127128129
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4593
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зенит у меня. Но это история уже.
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4593
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечером спички возьму.
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17107
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.19 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Вечером спички возьму.

Алекс, смотри, все уже знают,
что ты поджигатель сена.
Или это такой Атракцион будет-
Подожги и не признавайся?... :lol: :oops: :-x
Профайл

§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7886
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.08.19 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Поздно. Алекс спалил. Стог. Сена.)))
Профайл

§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2954
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

В те времена это было умышленное уничтожение социаличтической собственности. Без срока давности ))
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17107
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Поздно. Алекс спалил. Стог. Сена.)))

Так это в Наурзуме, возле бани... :lol: :-o :oops: :-x
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17107
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.19 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Без срока давности ))

Это своё сено, а это - личное имущество граждан.
На него срок давности 50 лет, уже прошёл... :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 129 из 129«1...127128129
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 174
Пользователей: 3
Всего: 177

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх