Vital "Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7886

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:09 Цитата: сайлау курманов: Неё, это шпион из Астаны. У кого то совесть проснулась. И решила всем правду сказать, Народ мы не знаем чем будем вам платить в скором будущем. Воруйте, мы вам разрешает. Только совесть имейте пожайлуста, гречку нельзя, оставьте нищим)) а вот лярды, лямы, спокойно берите. Мы вас через год отпустим из тюрьмы. На Мальдивы...