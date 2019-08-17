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≡ "Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36480
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Астанчанка решила «спросить мнение народа» и предложить законопроект, согласно которому казахстанским семьям будет запрещено рожать более 2-х детей, если они не могут обеспечить для 3-го или 4-го ребенка необходимых условий.
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§ Vital
Re: "Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7886
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.08.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
900% это только первый шаг. Начало. Дальше будет круче. Запретить выплаты пенсам, их должны кормить дети. Перестать лечить без платно, у кого денег нет, те недостойны лечению. Закрыть все детсады, пусть дедушки и бабушки.. И т.д.
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§ maxsaf
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2954
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Перестать лечить без платно, у кого денег нет, те недостойны лечению.

Ты перепутал порядок, это был первый шаг ))
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§ сайлау курманов
Re: "Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3130
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.08.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больше похоже под астанчанкой скрывается сотрудник из аппарата президента. Больше печется про бюджет, чем множить нацию
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§ Vital
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7886
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.08.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Неё, это шпион из Астаны. У кого то совесть проснулась. И решила всем правду сказать, Народ мы не знаем чем будем вам платить в скором будущем. Воруйте, мы вам разрешает. Только совесть имейте пожайлуста, гречку нельзя, оставьте нищим)) а вот лярды, лямы, спокойно берите. Мы вас через год отпустим из тюрьмы. На Мальдивы...
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§ Козлов я
Re: "Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила...
Козлов я


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Сообщений: 366
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.08.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень похоже,что эта астан...,простите,нурсултанка, из Союза мусульман. Только они могут такой бред нести.
Даже теоретически допустим(!!!),что закон принят.Законопослушные начнут траты на изделия №2 и т.п.,ограничат рождаемость. А бишара и бомжики об этом законе даже знать не знают и начнут плодить подобных. Ну и кто от этого выиграет?
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§ abaika95
Re: "Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила...
abaika95


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Сообщений: 237
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.08.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я за) демографию конечно надо повышать но не такими тэмпами когда государство не успевает дети сады и школы построить)на западе (сейчас дракон,электрон и макс подтвердят) уже давно средний класс понял одну хорошую мысль,если нехватает семейного бюджета на содержание 2,3,4 ребенка нефиг перекладывать свои проблемы на других налогоплательщиков) 8-)
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§ maxsaf
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2954
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
если нехватает семейного бюджета на содержание 2,3,4 ребенка нефиг перекладывать свои проблемы на других налогоплательщиков)

Наглая ложь. На двоих детей платят 500, на семерых 2000. Хватает выше крыши.
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§ elektron
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3469
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.08.19 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
,если нехватает семейного бюджета на содержание 2,3,4 ребенка нефиг перекладывать свои проблемы на других налогоплательщиков)

Не наоборот, имея 4-ре и более, работать практически не выгодно. Так многие турки и живут. Квартира оплачивается, содержание детей тоже, плюс пособия. Сумма может далеко за 3000 чистыми доходить. Что не каждый ещё заработать может. 8-)
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§ abaika95
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.08.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот макс "наглоложник") я разве поднимал вопрос за выплаты?) я про общую систему ценностей западного человека) когда каждый в первую очередь отвечает за себя и никто никому ниче не должен) особенно другие граждане налогоплательщики) давай загоняй тему что откель мне знать про западные ценности бла бла бла)
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§ Vital
Re: "Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7886
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.08.19 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Канада. Ваще оно так и есть. Если взять профи семью то даже больше получается. Завидуйте эмигранты.)))
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§ maxsaf
Re: "Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2954
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
на западе (сейчас дракон,электрон и макс подтвердят) уже давно средний класс понял одну хорошую мысль

Можно пруф увидеть для этого утверждения?
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§ maxsaf
Re: "Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2954
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
я про общую систему ценностей западного человека) когда каждый в первую очередь отвечает за себя и никто никому ниче не должен)

Это тоже можете подтвердить?
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* drakon
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17107
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.19 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
в первую очередь отвечает за себя и никто никому ниче не должен) особенно другие граждане налогоплательщики)

Наше государство,Германия, провозгласило себя - Социальным,
не социалистическим.Вот и получаю я все социальные выплаты,
за счёт налогоплатильщиков, т.е. - граждан - работяг.
В отличие от Казахстана, где каждый сам за себя... :lol: :-o
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§ alex_60
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4593
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот и получаю я все социальные выплаты, за счёт налогоплатильщиков, т.е. - граждан - работяг. В отличие от Казахстана, где каждый сам за себя.

Неправильно. У нас также.
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