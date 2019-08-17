Ваш земляк Флуд и оффтопик (часть 4) #2167





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2438

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:42 Цитата: maxsaf:

Если бы кто-то назвал свой музыкальный коллектив "Арийцы" - это бы наверняка осудило общество. Потому что это указывает на исключительность и превосходство одних людей над другими.

Раньше,давным-давно, был такой протонарод - арии.Национал-социалисты, пришедшие к власти в Германии 1933-ем году, во главе с Адольфом Шикльгрубером, решили возвести возникновение немцев к этому народу, типа современные немцы - это потомки древних ариев. Вот так вполне себе нормальное слово стало нарицательным и почти ругательным.



[Исправлено: Ваш земляк, 17.08.2019 - 15:46]